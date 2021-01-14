https://ria.ru/20210114/tramp-1592952298.html

Трамп распорядился использовать все ресурсы для поддержания порядка

Трамп распорядился использовать все ресурсы для поддержания порядка

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился, чтобы федеральные органы использовали все ресурсы для поддержания порядка. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T02:26

2021-01-14T02:26

2021-01-14T02:26

захват капитолия в вашингтоне

второй импичмент дональду трампу

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился, чтобы федеральные органы использовали все ресурсы для поддержания порядка.Он добавил, что "тысячи" бойцов Национальной гвардии прибывают в Вашингтон, чтобы обеспечить "безопасную передачу власти без каких-либо инцидентов".Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента.В результате беспорядков погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой к конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Пенс отказался, и палата вынесла Трампу импичмент, который теперь переходит в сенат.

https://ria.ru/20210114/tramp-1592952176.html

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сша

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второй импичмент дональду трампу, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире