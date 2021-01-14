Трамп распорядился использовать все ресурсы для поддержания порядка
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился, чтобы федеральные органы использовали все ресурсы для поддержания порядка.
"Были сообщения, что в предстоящие дни планируются новые демонстрации, как здесь, в Вашингтоне, так и по всей стране. Секретная служба США проинформировала меня о потенциальных угрозах… Я распорядился, чтобы федеральные органы использовали все необходимые ресурсы для поддержания порядка", - сказал Трамп в телеобращении.
Он добавил, что "тысячи" бойцов Национальной гвардии прибывают в Вашингтон, чтобы обеспечить "безопасную передачу власти без каких-либо инцидентов".
Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента.
В результате беспорядков погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой к конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Пенс отказался, и палата вынесла Трампу импичмент, который теперь переходит в сенат.