https://ria.ru/20210114/tramp-1592952176.html

Трамп заявил, что его подлинные сторонники не могут поддерживать насилие

Трамп заявил, что его подлинные сторонники не могут поддерживать насилие

Президент США Дональд Трамп заявил, что его подлинные сторонники не могут поддерживать политическое насилие. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T02:25

2021-01-14T02:25

2021-01-14T02:25

захват капитолия в вашингтоне

второй импичмент дональду трампу

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его подлинные сторонники не могут поддерживать политическое насилие.По словам Трампа, "вандализм и насилие не должны иметь места в нашей стране и в нашем движении".Ранее в среду сторонники Трампа осуществили штурм Капитолия, прервав заседание, на котором должна была быть утверждена победа демократа Джо Байдена на прошедших президентских выборах, в результате беспорядков погибли пять человек.

https://ria.ru/20210114/impichment-1592952045.html

сша

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2021

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второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире