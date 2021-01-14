https://ria.ru/20210114/tovarooborot-1593029686.html

Внешнеторговый оборот Китая в 2020 году вырос на 1,9%

Внешнеторговый оборот Китая в 2020 году вырос на 1,9%

В 2020 году объём импорта и экспорта товаров Китая вырос на 1,9% в годовом исчислении и составил 32,16 триллиона юаней (около 5 триллионов долларов), достигнув... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:09

2021-01-14T15:09

2021-01-14T15:09

россия-китай: главное

китай

экономика

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МОСКВА, 14 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году объём импорта и экспорта товаров Китая вырос на 1,9% в годовом исчислении и составил 32,16 триллиона юаней (около 5 триллионов долларов), достигнув рекордного уровня, свидетельствуют официальные данные, опубликованные в четверг.По данным Главного таможенного управления Китая (ГТУ), экспорт страны вырос на 4%, а импорт снизился на 0,7%. Только в декабре экспорт в юанях вырос на 10,9% в годовом исчислении.Китай преодолел глобальные экономические и торговые вызовы в 2020 году и стал единственным крупным экономическим субъектом в мире, который продемонстрировал положительный рост внешней торговли товарами, заявил официальный представитель ГТУ Ли Куйвэнь на пресс-конференции."За первые 10 месяцев прошлого года внешняя торговля и экспорт Китая соответственно составили 12,8% и 14,2% от мировых объёмов, и оба показателя достигли исторического максимума", - сказал Ли Куйвэнь со ссылкой на данные Всемирной торговой организации и статистические данные, опубликованные различными странами.

https://ria.ru/20210114/tovarooborot-1593026816.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, экономика