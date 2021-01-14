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Китай перевез по Севморпути в 2020 году более 160 тысяч тонн грузов
Китай перевез по Севморпути в 2020 году более 160 тысяч тонн грузов
В 2020 году суда под китайским флагом совершили восемь рейсов в оба конца по Северному морскому пути и перевезли 163,7 тысячи тонн грузов. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T14:56
2021-01-14T14:56
2021-01-14T14:56
россия-китай: главное
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экономика
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МОСКВА, 14 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году суда под китайским флагом совершили восемь рейсов в оба конца по Северному морскому пути и перевезли 163,7 тысячи тонн грузов.Об этом со ссылкой на данные госкорпорации "Росатом", куратора проекта "Северный морской путь", сообщает ИА Sputnik.Общий объем грузов, перевезенных по Севморпути, составил в 2020 году 32,97 миллиона тонн. Это почти на 1,5 миллиона тонн больше, чем в 2019 году, когда было перевезено 31,5 миллиона тонн.Правительство России поставило цель увеличить к 2024 году объем перевозок по Севморпути до 80 миллионов тонн.
https://ria.ru/20210102/sotrudnichestvo-1591798891.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика