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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210114/tovarooborot-1593026816.html
Китай перевез по Севморпути в 2020 году более 160 тысяч тонн грузов
Китай перевез по Севморпути в 2020 году более 160 тысяч тонн грузов
В 2020 году суда под китайским флагом совершили восемь рейсов в оба конца по Северному морскому пути и перевезли 163,7 тысячи тонн грузов. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T14:56
2021-01-14T14:56
россия-китай: главное
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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МОСКВА, 14 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году суда под китайским флагом совершили восемь рейсов в оба конца по Северному морскому пути и перевезли 163,7 тысячи тонн грузов.Об этом со ссылкой на данные госкорпорации "Росатом", куратора проекта "Северный морской путь", сообщает ИА Sputnik.Общий объем грузов, перевезенных по Севморпути, составил в 2020 году 32,97 миллиона тонн. Это почти на 1,5 миллиона тонн больше, чем в 2019 году, когда было перевезено 31,5 миллиона тонн.Правительство России поставило цель увеличить к 2024 году объем перевозок по Севморпути до 80 миллионов тонн.
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика

Китай перевез по Севморпути в 2020 году более 160 тысяч тонн грузов

14:56 14.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота Владивостокского морского торгового порта (ВМТП)
Работа Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году суда под китайским флагом совершили восемь рейсов в оба конца по Северному морскому пути и перевезли 163,7 тысячи тонн грузов.
Об этом со ссылкой на данные госкорпорации "Росатом", куратора проекта "Северный морской путь", сообщает ИА Sputnik.
Общий объем грузов, перевезенных по Севморпути, составил в 2020 году 32,97 миллиона тонн. Это почти на 1,5 миллиона тонн больше, чем в 2019 году, когда было перевезено 31,5 миллиона тонн.
Правительство России поставило цель увеличить к 2024 году объем перевозок по Севморпути до 80 миллионов тонн.
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Россия-Китай: ГлавноеГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
 
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