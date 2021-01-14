https://ria.ru/20210114/tovarooborot-1593026816.html

Китай перевез по Севморпути в 2020 году более 160 тысяч тонн грузов

Китай перевез по Севморпути в 2020 году более 160 тысяч тонн грузов

В 2020 году суда под китайским флагом совершили восемь рейсов в оба конца по Северному морскому пути и перевезли 163,7 тысячи тонн грузов. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:56

2021-01-14T14:56

2021-01-14T14:56

россия-китай: главное

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

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МОСКВА, 14 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году суда под китайским флагом совершили восемь рейсов в оба конца по Северному морскому пути и перевезли 163,7 тысячи тонн грузов.Об этом со ссылкой на данные госкорпорации "Росатом", куратора проекта "Северный морской путь", сообщает ИА Sputnik.Общий объем грузов, перевезенных по Севморпути, составил в 2020 году 32,97 миллиона тонн. Это почти на 1,5 миллиона тонн больше, чем в 2019 году, когда было перевезено 31,5 миллиона тонн.Правительство России поставило цель увеличить к 2024 году объем перевозок по Севморпути до 80 миллионов тонн.

https://ria.ru/20210102/sotrudnichestvo-1591798891.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика