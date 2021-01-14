https://ria.ru/20210114/torzhok-1593019190.html
Руденя: новый детсад в Торжке откроют к середине февраля
Руденя: новый детсад в Торжке откроют к середине февраля
Построенный в Торжке в рамках нацпроекта "Демография" детский сад должен быть открыт до 15 февраля – такую задачу поставил губернатор Тверской области Игорь... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T14:13
2021-01-14T14:13
2021-01-14T14:13
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 14 янв – РИА Новости. Построенный в Торжке в рамках нацпроекта "Демография" детский сад должен быть открыт до 15 февраля – такую задачу поставил губернатор Тверской области Игорь Руденя, посетивший здание детсада, сообщает пресс-служба областного правительства.Дошкольное учреждение рассчитано на сто мест. Предусмотрены пять групп для детей от одного года до восьми лет. Штат полностью укомплектован квалифицированными специалистами – с детьми будут работать 14 педагогов, среди которых воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, инструкторы по физической культуре, а также музыкальный руководитель. Все помещения в детском саду оснащены автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения с выходом сигнала на пульт дежурной части МЧС России Торжка. Здание находится под круглосуточной охраной. По информации пресс-службы, детский сад в Торжке стал седьмым по счету дошкольным учреждением, построенным в области за последние два года. В этом году в регионе строятся еще шесть детских садов в общей сложности на 1010 мест: три учреждения в Твери, по одному – в Торопце, Вышнем Волочке и в поселке Бурашево Калининского района.
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 14 янв – РИА Новости
. Построенный в Торжке в рамках нацпроекта "Демография" детский сад должен быть открыт до 15 февраля – такую задачу поставил губернатор Тверской области Игорь Руденя
, посетивший здание детсада, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Мы видим совершенно новый по комплектации детский сад. Учреждение соответствует всем стандартам, все сделано для того, чтобы дети росли в современных условиях", – сказал глава региона.
Дошкольное учреждение рассчитано на сто мест. Предусмотрены пять групп для детей от одного года до восьми лет. Штат полностью укомплектован квалифицированными специалистами – с детьми будут работать 14 педагогов, среди которых воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, инструкторы по физической культуре, а также музыкальный руководитель.
Все помещения в детском саду оснащены автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения с выходом сигнала на пульт дежурной части МЧС России Торжка. Здание находится под круглосуточной охраной.
По информации пресс-службы, детский сад в Торжке стал седьмым по счету дошкольным учреждением, построенным в области за последние два года. В этом году в регионе строятся еще шесть детских садов в общей сложности на 1010 мест: три учреждения в Твери, по одному – в Торопце, Вышнем Волочке и в поселке Бурашево Калининского района.