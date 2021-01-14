https://ria.ru/20210114/torzhok-1593019190.html

Руденя: новый детсад в Торжке откроют к середине февраля

Руденя: новый детсад в Торжке откроют к середине февраля

Построенный в Торжке в рамках нацпроекта "Демография" детский сад должен быть открыт до 15 февраля – такую задачу поставил губернатор Тверской области Игорь... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:13

2021-01-14T14:13

2021-01-14T14:13

тверская область

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576936367_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5c875b7f4e4d6738c49c4cfafe626c77.jpg

ТВЕРЬ, 14 янв – РИА Новости. Построенный в Торжке в рамках нацпроекта "Демография" детский сад должен быть открыт до 15 февраля – такую задачу поставил губернатор Тверской области Игорь Руденя, посетивший здание детсада, сообщает пресс-служба областного правительства.Дошкольное учреждение рассчитано на сто мест. Предусмотрены пять групп для детей от одного года до восьми лет. Штат полностью укомплектован квалифицированными специалистами – с детьми будут работать 14 педагогов, среди которых воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, инструкторы по физической культуре, а также музыкальный руководитель. Все помещения в детском саду оснащены автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения с выходом сигнала на пульт дежурной части МЧС России Торжка. Здание находится под круглосуточной охраной. По информации пресс-службы, детский сад в Торжке стал седьмым по счету дошкольным учреждением, построенным в области за последние два года. В этом году в регионе строятся еще шесть детских садов в общей сложности на 1010 мест: три учреждения в Твери, по одному – в Торопце, Вышнем Волочке и в поселке Бурашево Калининского района.

https://ria.ru/20210112/filialy-1592728995.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя