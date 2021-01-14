Минувший год повторил температурный рекорд четырехлетней давности
Согласно ежегодному докладу об изменении температурных показателей планеты за минувший год, который совместно представляет НАСА и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), средние температуры поверхности Земли в 2020 году почти равны тем, что были зафиксированы в 2016 году. Примечательно, что НАСА посчитало их чуть более высокими, а по версии NOAA – они незначительно не дотянули до рекорда, разницу эксперты объяснили разными техниками измерений, к которым прибегают ведомства.
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"Продолжив тенденцию долгосрочного потепления, усредненная глобальная температура была на 1,02 градуса Цельсия выше, чем в среднем в принятые за основу усредненные показатели температуры в период с 1951 по 1980 год", - свидетельствуют данные соавтора доклада, входящего в структуру НАСА Института космических исследований имени Годдарда (GISS). Предшествующий 2019 год уступил температурный рекорд 2016-му, он был на 0,95 градуса Цельсия выше, чем в среднем в XX веке и, по данным НАСА, на 1,11 градуса выше, чем в XIX веке.
Как сообщил на пресс-конференции руководитель GISS Гэвин Шмидт, "это десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений". "Последние семь лет становились рекордными по температуре, подтверждая тенденцию существенного потепления", - подчеркнул ученый, отметив, что "с учетом этой тенденции и растущим влиянием человека на климат, мы ожидаем, что (температурные) рекорды будут обновляться".
Эксперты предупреждают, что продолжающееся потепление ведет к стремительному сокращению льдов в Арктике: в сентябре прошлого года их высота сократилась до рекордного уровня, ниже арктические льды были лишь в 2012 году.
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