https://ria.ru/20210114/temperatura-1593108817.html

Минувший год повторил температурный рекорд четырехлетней давности

Минувший год повторил температурный рекорд четырехлетней давности

Температурные показатели Земли в 2020 году достигли показателей 2016 года, повторив рекорд, сообщило НАСА в четверг. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T22:23

2021-01-14T22:23

2021-01-14T22:23

наука

роджер шмидт

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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Температурные показатели Земли в 2020 году достигли показателей 2016 года, повторив рекорд, сообщило НАСА в четверг.Согласно ежегодному докладу об изменении температурных показателей планеты за минувший год, который совместно представляет НАСА и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), средние температуры поверхности Земли в 2020 году почти равны тем, что были зафиксированы в 2016 году. Примечательно, что НАСА посчитало их чуть более высокими, а по версии NOAA – они незначительно не дотянули до рекорда, разницу эксперты объяснили разными техниками измерений, к которым прибегают ведомства."Продолжив тенденцию долгосрочного потепления, усредненная глобальная температура была на 1,02 градуса Цельсия выше, чем в среднем в принятые за основу усредненные показатели температуры в период с 1951 по 1980 год", - свидетельствуют данные соавтора доклада, входящего в структуру НАСА Института космических исследований имени Годдарда (GISS). Предшествующий 2019 год уступил температурный рекорд 2016-му, он был на 0,95 градуса Цельсия выше, чем в среднем в XX веке и, по данным НАСА, на 1,11 градуса выше, чем в XIX веке.Как сообщил на пресс-конференции руководитель GISS Гэвин Шмидт, "это десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений". "Последние семь лет становились рекордными по температуре, подтверждая тенденцию существенного потепления", - подчеркнул ученый, отметив, что "с учетом этой тенденции и растущим влиянием человека на климат, мы ожидаем, что (температурные) рекорды будут обновляться".Эксперты предупреждают, что продолжающееся потепление ведет к стремительному сокращению льдов в Арктике: в сентябре прошлого года их высота сократилась до рекордного уровня, ниже арктические льды были лишь в 2012 году.

https://ria.ru/20201105/rekord-1583172604.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/osen-1587115124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роджер шмидт, земля, арктика, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, сша