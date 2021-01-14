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Памфилова перешла из WhatsApp в Telegram
Памфилова перешла из WhatsApp в Telegram
Председатель ЦИК Элла Памфилова перестала пользоваться мессенджером WhatsApp и перешла в Telegram, сообщается в канале ЦИК в Telegram, отмечается, что переход... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:01
2021-01-14T18:01
2021-01-14T18:01
telegram (приложение)
whatsapp inc.
элла памфилова
технологии
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова перестала пользоваться мессенджером WhatsApp и перешла в Telegram, сообщается в канале ЦИК в Telegram, отмечается, что переход был добровольным."Переход меня и моих коллег из WhatsApp в Telegram был осуществлен по моей инициативе и исключительно добровольно - никаких "команд" от кого бы то ни было мне не поступало", - приводятся в сообщении слова Памфиловой о выходе из мессенджера WhatsApp.Ранее разработчики WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов. В ответ на это пользователи в разных странах, включая чиновников, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.
https://radiosputnik.ria.ru/20210114/1593001243.html
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telegram (приложение), whatsapp inc., элла памфилова, технологии, общество