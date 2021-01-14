https://ria.ru/20210114/telegram-1593071781.html

Памфилова перешла из WhatsApp в Telegram

Памфилова перешла из WhatsApp в Telegram

Председатель ЦИК Элла Памфилова перестала пользоваться мессенджером WhatsApp и перешла в Telegram, сообщается в канале ЦИК в Telegram, отмечается, что переход... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T18:01

2021-01-14T18:01

2021-01-14T18:01

telegram (приложение)

whatsapp inc.

элла памфилова

технологии

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова перестала пользоваться мессенджером WhatsApp и перешла в Telegram, сообщается в канале ЦИК в Telegram, отмечается, что переход был добровольным."Переход меня и моих коллег из WhatsApp в Telegram был осуществлен по моей инициативе и исключительно добровольно - никаких "команд" от кого бы то ни было мне не поступало", - приводятся в сообщении слова Памфиловой о выходе из мессенджера WhatsApp.Ранее разработчики WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов. В ответ на это пользователи в разных странах, включая чиновников, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/1593001243.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), whatsapp inc., элла памфилова, технологии, общество