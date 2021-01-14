Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210114/telegram-1593071781.html
Памфилова перешла из WhatsApp в Telegram
Памфилова перешла из WhatsApp в Telegram
Председатель ЦИК Элла Памфилова перестала пользоваться мессенджером WhatsApp и перешла в Telegram, сообщается в канале ЦИК в Telegram, отмечается, что переход... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:01
2021-01-14T18:01
telegram (приложение)
whatsapp inc.
элла памфилова
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573187639_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_2c6e077c5231988c63a36372db9cf440.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова перестала пользоваться мессенджером WhatsApp и перешла в Telegram, сообщается в канале ЦИК в Telegram, отмечается, что переход был добровольным."Переход меня и моих коллег из WhatsApp в Telegram был осуществлен по моей инициативе и исключительно добровольно - никаких "команд" от кого бы то ни было мне не поступало", - приводятся в сообщении слова Памфиловой о выходе из мессенджера WhatsApp.Ранее разработчики WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов. В ответ на это пользователи в разных странах, включая чиновников, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.
https://radiosputnik.ria.ru/20210114/1593001243.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573187639_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_5b84beba883442368e3be66b299f4eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
telegram (приложение), whatsapp inc., элла памфилова, технологии, общество

Памфилова перешла из WhatsApp в Telegram

18:01 14.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова перестала пользоваться мессенджером WhatsApp и перешла в Telegram, сообщается в канале ЦИК в Telegram, отмечается, что переход был добровольным.
"Переход меня и моих коллег из WhatsApp в Telegram был осуществлен по моей инициативе и исключительно добровольно - никаких "команд" от кого бы то ни было мне не поступало", - приводятся в сообщении слова Памфиловой о выходе из мессенджера WhatsApp.
Новые правила WhatsApp и уход в Telegram. Какие мессенджеры в тренде? - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 12:47Интервью
Новые правила WhatsApp и уход в Telegram. Какие мессенджеры в тренде?
Ранее разработчики WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов. В ответ на это пользователи в разных странах, включая чиновников, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.
 
Telegram (приложение)WhatsApp Inc.Элла ПамфиловаТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22В Хабаровском крае три человека пострадали при пожаре в жилом доме
07:04Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"
07:02СМИ: в Индонезии семь человек погибли при серии землетрясений
06:52В ДТП на трассе вблизи Братска погибли четыре человека
06:28"Нас покидают лучшие": артисты — о смерти Бориса Грачевского
06:24Мексиканский штат хочет закупить и производить вакцину "Спутник V"
06:21Врач посоветовал воздержаться от Крещенских купаний привитым от COVID-19
06:06Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
06:04"АвтоВАЗ" поднял цены на свои автомобили
06:02Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
05:50СМИ: сына Трампа ожидают на допрос в прокуратуре
05:49Землетрясение в Индонезии разрушило больницу
05:35В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
05:25Пушков оценил планы импичмента Байдена
05:22В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии"
05:08Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
05:03Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело
04:58WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена
04:45В Индонезии, предположительно, нашли "черный ящик" упавшего самолета
04:38На Сахалине вакцинированным от COVID-19 выдадут спецзнак
Лента новостейМолния