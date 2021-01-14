https://ria.ru/20210114/tekhnologii-1593078944.html

Эксперт прокомментировал усиление контроля в США за экспортом технологий

Эксперт прокомментировал усиление контроля в США за экспортом технологий

Ужесточение США экспортного контроля над американскими технологиями не повлияет на работу Минобороны РФ и разведслужб страны, так как эти ведомства и так их не... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T18:33

2021-01-14T18:33

2021-01-14T21:57

минторг сша

игорь коротченко

министерство обороны рф (минобороны рф)

куба

китай

венесуэла

сша

технологии

в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ужесточение США экспортного контроля над американскими технологиями не повлияет на работу Минобороны РФ и разведслужб страны, так как эти ведомства и так их не использовали, завил в четверг РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее Минторг США заявил о введении нового контроля над любыми американскими технологиями и действиями лиц США, которые могут поддерживать конечных пользователей или конечное использование, связанное с военными разведками Китая, Кубы, России и Венесуэлы, а также поддерживающих терроризм стран.Для поставок будут запрещены все технологии США, подпадающие под правила экспортного контроля, а не только те, в отношении которых был ранее введен контроль через лицензирование.Эксперт отметил, что объявленные США меры фактически возвращают отношения стран ко временам работы КОКОМ (Координационный комитет по экспортному контролю, существовавшая во время Холодной войны организация, которая контролировал экспорт западных стран в государства "восточного блока").

https://ria.ru/20210109/pushkov-1592364664.html

куба

китай

венесуэла

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минторг сша, игорь коротченко, министерство обороны рф (минобороны рф), куба, китай, венесуэла, сша, технологии, в мире