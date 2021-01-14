https://ria.ru/20210114/syaomi-1593105411.html

США включили Xiaomi в черный список

США включили Xiaomi в черный список

Администрация США включила девять китайских компаний в список фирм, запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными, передает Reuters со ссылкой РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T21:36

2021-01-14T21:36

2021-01-14T23:58

xiaomi inc

дональд трамп

китай

сша

технологии

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Администрация США включила девять китайских компаний в список фирм, запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными, передает Reuters со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.Туда вошли, помимо прочих, производитель смартфонов Xiaomi и авиакорпорация Comac.По данным агентства, до 11 ноября 2021 года американские инвесторы должны будут вывести свои активы из китайских фирм, попавших в черный список.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который с 11 января 2021 года запрещает американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР. По заявлению Трампа, связанные с китайскими военными компании собирают средства, в том числе у американских инвесторов, и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы; затем средства идут в военно-промышленный комплекс Китая.

https://ria.ru/20210106/kitay-1592121257.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, дональд трамп, китай, сша, технологии