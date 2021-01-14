https://ria.ru/20210114/syaomi-1593105411.html
США включили Xiaomi в черный список
США включили Xiaomi в черный список
Администрация США включила девять китайских компаний в список фирм, запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными, передает Reuters со ссылкой РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T21:36
2021-01-14T21:36
2021-01-14T23:58
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Администрация США включила девять китайских компаний в список фирм, запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными, передает Reuters со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.Туда вошли, помимо прочих, производитель смартфонов Xiaomi и авиакорпорация Comac.По данным агентства, до 11 ноября 2021 года американские инвесторы должны будут вывести свои активы из китайских фирм, попавших в черный список.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который с 11 января 2021 года запрещает американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР. По заявлению Трампа, связанные с китайскими военными компании собирают средства, в том числе у американских инвесторов, и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы; затем средства идут в военно-промышленный комплекс Китая.
https://ria.ru/20210106/kitay-1592121257.html
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xiaomi inc, дональд трамп, китай, сша, технологии