https://ria.ru/20210114/strategiya-1593044507.html

Новак назвал срок принятия стратегии о снижении выбросов парниковых газов

Новак назвал срок принятия стратегии о снижении выбросов парниковых газов

Российская стратегия по сокращению выбросов парниковых газов будет принята в 2021 году, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:16

2021-01-14T16:16

2021-01-14T16:17

гайдаровский форум

гайдаровский форум - 2021

цены на нефть

александр новак

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583725099_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_7d5462cf1af91860861595a349015d19.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская стратегия по сокращению выбросов парниковых газов будет принята в 2021 году, заявил вице-премьер Александр Новак."На сегодняшний день разрабатывается стратегия соответствующая (о сокращении выбросов парниковых газов - ред.), которая в этом году, в 2021, будет принята", - рассказал Новак, выступая на Гайдаровском форуме.Он добавил, что в 2020 году был принят указ президента РФ о сокращении выбросов парниковых газов и создании соответствующей стратегии.Президент РФ Владимир Путин в ноябре поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20201112/klimat-1584351732.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201212/1588892517.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гайдаровский форум, гайдаровский форум - 2021, цены на нефть, александр новак, владимир путин, экономика