https://ria.ru/20210114/strategiya-1593044507.html
Новак назвал срок принятия стратегии о снижении выбросов парниковых газов
Новак назвал срок принятия стратегии о снижении выбросов парниковых газов
Российская стратегия по сокращению выбросов парниковых газов будет принята в 2021 году, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:16
2021-01-14T16:16
2021-01-14T16:17
гайдаровский форум
гайдаровский форум - 2021
цены на нефть
александр новак
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская стратегия по сокращению выбросов парниковых газов будет принята в 2021 году, заявил вице-премьер Александр Новак."На сегодняшний день разрабатывается стратегия соответствующая (о сокращении выбросов парниковых газов - ред.), которая в этом году, в 2021, будет принята", - рассказал Новак, выступая на Гайдаровском форуме.Он добавил, что в 2020 году был принят указ президента РФ о сокращении выбросов парниковых газов и создании соответствующей стратегии.Президент РФ Владимир Путин в ноябре поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20201112/klimat-1584351732.html
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гайдаровский форум, гайдаровский форум - 2021, цены на нефть, александр новак, владимир путин, экономика
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская стратегия по сокращению выбросов парниковых газов будет принята в 2021 году, заявил вице-премьер Александр Новак.
"На сегодняшний день разрабатывается стратегия соответствующая (о сокращении выбросов парниковых газов - ред.), которая в этом году, в 2021, будет принята", - рассказал Новак, выступая на Гайдаровском форуме.
Он добавил, что в 2020 году был принят указ президента РФ о сокращении выбросов парниковых газов и создании соответствующей стратегии.
Президент РФ Владимир Путин в ноябре поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.