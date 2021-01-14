Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210114/strategiya-1593044507.html
Новак назвал срок принятия стратегии о снижении выбросов парниковых газов
Новак назвал срок принятия стратегии о снижении выбросов парниковых газов
Российская стратегия по сокращению выбросов парниковых газов будет принята в 2021 году, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:16
2021-01-14T16:17
гайдаровский форум
гайдаровский форум - 2021
цены на нефть
александр новак
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583725099_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_7d5462cf1af91860861595a349015d19.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская стратегия по сокращению выбросов парниковых газов будет принята в 2021 году, заявил вице-премьер Александр Новак."На сегодняшний день разрабатывается стратегия соответствующая (о сокращении выбросов парниковых газов - ред.), которая в этом году, в 2021, будет принята", - рассказал Новак, выступая на Гайдаровском форуме.Он добавил, что в 2020 году был принят указ президента РФ о сокращении выбросов парниковых газов и создании соответствующей стратегии.Президент РФ Владимир Путин в ноябре поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20201112/klimat-1584351732.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201212/1588892517.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583725099_431:245:2835:2048_1920x0_80_0_0_12694c8f1f95aa5d94c4482cff3277f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гайдаровский форум, гайдаровский форум - 2021, цены на нефть, александр новак, владимир путин, экономика

Новак назвал срок принятия стратегии о снижении выбросов парниковых газов

16:16 14.01.2021 (обновлено: 16:17 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская стратегия по сокращению выбросов парниковых газов будет принята в 2021 году, заявил вице-премьер Александр Новак.
"На сегодняшний день разрабатывается стратегия соответствующая (о сокращении выбросов парниковых газов - ред.), которая в этом году, в 2021, будет принята", - рассказал Новак, выступая на Гайдаровском форуме.
Изменение климата и водные войны - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября 2020, 19:00Наука
Ученые заявили, что климат не спасет даже полное прекращение выбросов
Он добавил, что в 2020 году был принят указ президента РФ о сокращении выбросов парниковых газов и создании соответствующей стратегии.
Президент РФ Владимир Путин в ноябре поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
5 лет климатическому соглашению. Что изменилось? - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 11:04Спутник эрудита
5 лет климатическому соглашению. Что изменилось?
 
Гайдаровский форумГайдаровский форум - 2021Цены на нефтьАлександр НовакВладимир ПутинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22В Хабаровском крае три человека пострадали при пожаре в жилом доме
07:04Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"
07:02СМИ: в Индонезии семь человек погибли при серии землетрясений
06:52В ДТП на трассе вблизи Братска погибли четыре человека
06:28"Нас покидают лучшие": артисты — о смерти Бориса Грачевского
06:24Мексиканский штат хочет закупить и производить вакцину "Спутник V"
06:21Врач посоветовал воздержаться от Крещенских купаний привитым от COVID-19
06:06Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
06:04"АвтоВАЗ" поднял цены на свои автомобили
06:02Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
05:50СМИ: сына Трампа ожидают на допрос в прокуратуре
05:49Землетрясение в Индонезии разрушило больницу
05:35В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
05:25Пушков оценил планы импичмента Байдена
05:22В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии"
05:08Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
05:03Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело
04:58WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена
04:45В Индонезии, предположительно, нашли "черный ящик" упавшего самолета
04:38На Сахалине вакцинированным от COVID-19 выдадут спецзнак
Лента новостейМолния