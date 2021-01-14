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Выборы президента США — 2020
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Генсек НАТО хочет начать работать с Байденом
Генсек НАТО хочет начать работать с Байденом
Генсек НАТО надеется на спокойную передачу власти в США и хочет начать работу с Джо Байденом. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:43
2021-01-14T19:33
выборы президента сша — 2020
нато
джо байден
йенс столтенберг
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Генсек НАТО надеется на спокойную передачу власти в США и хочет начать работу с Джо Байденом."Результаты выборов должны соблюдаться. Нам необходимо убедиться в уважении наших демократических ценностей. Я верю в демократические институты США, ожидаю мирной передачи власти и надеюсь начать работу с будущим президентом США Джо Байденом", - сказал он в четверг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Мавритании Мухаммедом ульд Газуани.По словам Столтенберга, Байден является сторонником трансатлантического сотрудничества в рамках НАТО.Генсек альянса также отметил, что считает важным, чтобы ответственные за нападение на Капитолий понесли наказание. "Важно, чтобы ответственные за нападение на Капитолий были привлечены к ответственности", - указал он.
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нато, джо байден, йенс столтенберг, сша, в мире

Генсек НАТО хочет начать работать с Байденом

18:43 14.01.2021 (обновлено: 19:33 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Генсек НАТО надеется на спокойную передачу власти в США и хочет начать работу с Джо Байденом.
"Результаты выборов должны соблюдаться. Нам необходимо убедиться в уважении наших демократических ценностей. Я верю в демократические институты США, ожидаю мирной передачи власти и надеюсь начать работу с будущим президентом США Джо Байденом", - сказал он в четверг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Мавритании Мухаммедом ульд Газуани.
По словам Столтенберга, Байден является сторонником трансатлантического сотрудничества в рамках НАТО.
Генсек альянса также отметил, что считает важным, чтобы ответственные за нападение на Капитолий понесли наказание. "Важно, чтобы ответственные за нападение на Капитолий были привлечены к ответственности", - указал он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 19:32
Генсек НАТО не увидел в России непосредственной угрозы альянсу
 
Выборы президента США — 2020НАТОДжо БайденЙенс СтолтенбергСШАВ мире
 
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