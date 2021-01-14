https://ria.ru/20210114/stoltenberg-1593081031.html

Генсек НАТО хочет начать работать с Байденом

Генсек НАТО хочет начать работать с Байденом

Генсек НАТО надеется на спокойную передачу власти в США и хочет начать работу с Джо Байденом. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T18:43

2021-01-14T18:43

2021-01-14T19:33

выборы президента сша — 2020

нато

джо байден

йенс столтенберг

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Генсек НАТО надеется на спокойную передачу власти в США и хочет начать работу с Джо Байденом."Результаты выборов должны соблюдаться. Нам необходимо убедиться в уважении наших демократических ценностей. Я верю в демократические институты США, ожидаю мирной передачи власти и надеюсь начать работу с будущим президентом США Джо Байденом", - сказал он в четверг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Мавритании Мухаммедом ульд Газуани.По словам Столтенберга, Байден является сторонником трансатлантического сотрудничества в рамках НАТО.Генсек альянса также отметил, что считает важным, чтобы ответственные за нападение на Капитолий понесли наказание. "Важно, чтобы ответственные за нападение на Капитолий были привлечены к ответственности", - указал он.

https://ria.ru/20201231/nato-1591733902.html

сша

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нато, джо байден, йенс столтенберг, сша, в мире