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Мурашко сравнил статистику по коронавирусу с трагедией в Хиросиме
Мурашко сравнил статистику по коронавирусу с трагедией в Хиросиме
Количество пациентов в России в период пандемии коронавируса в определенный момент составляло 1,2 миллиона человек, это в пять раз больше числа пострадавших... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:36
2021-01-14T15:36
2021-01-14T15:36
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михаил мурашко
здоровье - общество
нагасаки (город)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Количество пациентов в России в период пандемии коронавируса в определенный момент составляло 1,2 миллиона человек, это в пять раз больше числа пострадавших после трагедии в Хиросиме и Нагасаки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Шестого и девятого августа 1945 года американские военные сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки: в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки – 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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