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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/statistika-1593036324.html
Мурашко сравнил статистику по коронавирусу с трагедией в Хиросиме
Мурашко сравнил статистику по коронавирусу с трагедией в Хиросиме
Количество пациентов в России в период пандемии коронавируса в определенный момент составляло 1,2 миллиона человек, это в пять раз больше числа пострадавших... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:36
2021-01-14T15:36
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
нагасаки (город)
хиросима (город)
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Количество пациентов в России в период пандемии коронавируса в определенный момент составляло 1,2 миллиона человек, это в пять раз больше числа пострадавших после трагедии в Хиросиме и Нагасаки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Шестого и девятого августа 1945 года американские военные сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки: в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки – 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, нагасаки (город), хиросима (город), общество

Мурашко сравнил статистику по коронавирусу с трагедией в Хиросиме

15:36 14.01.2021
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик в защитном противоэпидемическом костюме в коридоре Новосибирской областной клинической больницы
Медик в защитном противоэпидемическом костюме в коридоре Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Количество пациентов в России в период пандемии коронавируса в определенный момент составляло 1,2 миллиона человек, это в пять раз больше числа пострадавших после трагедии в Хиросиме и Нагасаки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В определенный момент времени мы имели одновременно количество пациентов, достигшее 1 миллиона 200 тысяч человек. Для примера: в период трагедии в Хиросиме и Нагасаки было 230 тысяч человек", - сказал Мурашко на Гайдаровском форуме.
Шестого и девятого августа 1945 года американские военные сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки: в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки – 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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