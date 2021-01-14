https://ria.ru/20210114/statistika-1593036324.html

Мурашко сравнил статистику по коронавирусу с трагедией в Хиросиме

Мурашко сравнил статистику по коронавирусу с трагедией в Хиросиме

Количество пациентов в России в период пандемии коронавируса в определенный момент составляло 1,2 миллиона человек, это в пять раз больше числа пострадавших... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:36

2021-01-14T15:36

2021-01-14T15:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

нагасаки (город)

хиросима (город)

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Количество пациентов в России в период пандемии коронавируса в определенный момент составляло 1,2 миллиона человек, это в пять раз больше числа пострадавших после трагедии в Хиросиме и Нагасаки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Шестого и девятого августа 1945 года американские военные сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки: в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки – 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

нагасаки (город)

хиросима (город)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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