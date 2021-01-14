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Онлайн-конференция об актуальной ситуации в США в день инаугурации
Онлайн-конференция об актуальной ситуации в США в день инаугурации
20 января в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об актуальной ситуации в США.
2021-01-14T12:46
2021-01-14T12:46
анонсы
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Задать вопросУчастники:-&nbsp;декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и&nbsp;мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;-&nbsp;директор Центра политической информации Алексей МУХИН;-&nbsp;советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и&nbsp;инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА.К дискуссии приглашен:-&nbsp;доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей БЕЗРУКОВ.20 января состоится инаугурация 46-го президента США Джо Байдена, которая пройдет в режиме ЧС на фоне раскола американского общества. Скандалы вокруг подсчета голосов, обвинения в фальсификации результатов голосования, захват здания Капитолия в день утверждения итогов выборов сторонниками Трампа, цензура против еще действующего президента в соцсетях, обвинения его в подстрекательстве к мятежу с объявлением уже второго импичмента, призывы к расправе над трампистами, которые звучат из уст высокопоставленных американских политиков — все это современная Америка.&nbsp;Что стало причиной кризиса в США? Сможет ли Америка при новом президенте преодолеть существующие в обществе разногласия? В какой мере пандемия COVID-19 оказала влияние на раскол американского общества? Как будут развиваться отношения России и США при новом президенте?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция об актуальной ситуации в США в день инаугурации

12:46 14.01.2021
 
Читать ria.ru в
20 января в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об актуальной ситуации в США.
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Участники:
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА.

К дискуссии приглашен:
- доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей БЕЗРУКОВ.

20 января состоится инаугурация 46-го президента США Джо Байдена, которая пройдет в режиме ЧС на фоне раскола американского общества. Скандалы вокруг подсчета голосов, обвинения в фальсификации результатов голосования, захват здания Капитолия в день утверждения итогов выборов сторонниками Трампа, цензура против еще действующего президента в соцсетях, обвинения его в подстрекательстве к мятежу с объявлением уже второго импичмента, призывы к расправе над трампистами, которые звучат из уст высокопоставленных американских политиков — все это современная Америка. 
Что стало причиной кризиса в США? Сможет ли Америка при новом президенте преодолеть существующие в обществе разногласия? В какой мере пандемия COVID-19 оказала влияние на раскол американского общества? Как будут развиваться отношения России и США при новом президенте?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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