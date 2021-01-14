https://ria.ru/20210114/ssha-1593000840.html

Онлайн-конференция об актуальной ситуации в США в день инаугурации

Онлайн-конференция об актуальной ситуации в США в день инаугурации

20 января в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об актуальной ситуации в США.

2021-01-14T12:46

2021-01-14T12:46

2021-01-14T12:46

анонсы

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Задать вопросУчастники:- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;- директор Центра политической информации Алексей МУХИН;- советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА.К дискуссии приглашен:- доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей БЕЗРУКОВ.20 января состоится инаугурация 46-го президента США Джо Байдена, которая пройдет в режиме ЧС на фоне раскола американского общества. Скандалы вокруг подсчета голосов, обвинения в фальсификации результатов голосования, захват здания Капитолия в день утверждения итогов выборов сторонниками Трампа, цензура против еще действующего президента в соцсетях, обвинения его в подстрекательстве к мятежу с объявлением уже второго импичмента, призывы к расправе над трампистами, которые звучат из уст высокопоставленных американских политиков — все это современная Америка. Что стало причиной кризиса в США? Сможет ли Америка при новом президенте преодолеть существующие в обществе разногласия? В какой мере пандемия COVID-19 оказала влияние на раскол американского общества? Как будут развиваться отношения России и США при новом президенте?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы