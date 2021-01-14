https://ria.ru/20210114/sobaka-1592952808.html

Приморца осудили за то, что он избил и выкинул щенка из окна

Приморца осудили за то, что он избил и выкинул щенка из окна

Суд в Приморье назначил жителю Находки полгода исправительных работ за то, что тот выкинул щенка из окна пятого этажа из-за порванного матраса, сообщает краевое РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T02:45

2021-01-14T02:45

2021-01-14T02:45

умвд рф

находка

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Суд в Приморье назначил жителю Находки полгода исправительных работ за то, что тот выкинул щенка из окна пятого этажа из-за порванного матраса, сообщает краевое УМВД РФ.Ранее в полицию поступило сообщение волонтера о том, что неизвестный выбросил щенка из окна пятого этажа.Волонтеры, ставшие очевидцами происшествия, забрали щенка и увезли в ветеринарную клинику. Пес получил тяжелые травмы, но благодаря экстренной помощи выжил. На приморца было возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными"."Суд признал гражданина виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства из заработной платы", - сообщает полиция.

https://ria.ru/20201228/sobaka-1591284322.html

находка

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умвд рф, находка, происшествия