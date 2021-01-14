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Приморца осудили за то, что он избил и выкинул щенка из окна
Приморца осудили за то, что он избил и выкинул щенка из окна
Суд в Приморье назначил жителю Находки полгода исправительных работ за то, что тот выкинул щенка из окна пятого этажа из-за порванного матраса, сообщает краевое РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T02:45
2021-01-14T02:45
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Суд в Приморье назначил жителю Находки полгода исправительных работ за то, что тот выкинул щенка из окна пятого этажа из-за порванного матраса, сообщает краевое УМВД РФ.Ранее в полицию поступило сообщение волонтера о том, что неизвестный выбросил щенка из окна пятого этажа.Волонтеры, ставшие очевидцами происшествия, забрали щенка и увезли в ветеринарную клинику. Пес получил тяжелые травмы, но благодаря экстренной помощи выжил. На приморца было возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными"."Суд признал гражданина виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства из заработной платы", - сообщает полиция.
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умвд рф, находка, происшествия

Приморца осудили за то, что он избил и выкинул щенка из окна

02:45 14.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Суд в Приморье назначил жителю Находки полгода исправительных работ за то, что тот выкинул щенка из окна пятого этажа из-за порванного матраса, сообщает краевое УМВД РФ.
Ранее в полицию поступило сообщение волонтера о том, что неизвестный выбросил щенка из окна пятого этажа.
"Установлено, что 54-летний ранее не судимый приморец, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вернулся вечером домой после посиделок с друзьями и увидел в квартире беспорядок, а также лежащий на полу порванный матрас. Как выяснилось, виновником произошедшего стал его 11-месячный питомец по кличке Миха, которого ранее владелец подобрал на улице… В порыве гнева он его избил и выбросил из окна", - говорится в сообщении.
Волонтеры, ставшие очевидцами происшествия, забрали щенка и увезли в ветеринарную клинику. Пес получил тяжелые травмы, но благодаря экстренной помощи выжил. На приморца было возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".
"Суд признал гражданина виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства из заработной платы", - сообщает полиция.
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