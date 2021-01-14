Дорожные службы Подмосковья круглосуточно работают из-за снегопада
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным (ПГМ) средством в Москве
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Дорожные и коммунальные службы Московской области переведены на круглосуточный режим работы из-за сильного снегопада: в регионе выпало почти 15 сантиметров снега, сообщили в Telegram-канале областного минтранса.
"Дорожные и коммунальные службы Подмосковья продолжают усиленно работать, ликвидируя последствия снегопада - в регионе выпало до 15 сантиметров снега. Все службы переведены в круглосуточный режим работы", - говорится в сообщении.
В уборке территорий задействованы 3,5 тысячи единиц спецтехники, а также 18 тысяч дорожных рабочих и дворников, рассказали в пресс-службе.
"Для обеспечения безопасного и комфортного проезда мобилизовано максимальное число ресурсов. Просим жителей с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники, автомобилистов, по возможности, пересесть на общественный транспорт, что позволит нам быстрее очистить дороги", - сказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.
На данный момент в регионе очищено и обработано около 18,5 тысячи километров дорог, отметили в областном минтрансе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городов мониторить ситуацию на дорогах из-за снегопада.
На этой неделе в Подмосковье ожидается колебание температуры в пределах 11-17 градусов мороза. При этом в ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 18 градусов. Пик похолодания в Московском регионе придется на воскресенье - до минус 24 ночью.