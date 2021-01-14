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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210114/snegouborka-1593069204.html
Дорожные службы Подмосковья круглосуточно работают из-за снегопада
Дорожные службы Подмосковья круглосуточно работают из-за снегопада
Дорожные и коммунальные службы Московской области переведены на круглосуточный режим работы из-за сильного снегопада: в регионе выпало почти 15 сантиметров... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:52
2021-01-14T17:52
новости подмосковья
жкх
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Дорожные и коммунальные службы Московской области переведены на круглосуточный режим работы из-за сильного снегопада: в регионе выпало почти 15 сантиметров снега, сообщили в Telegram-канале областного минтранса.В уборке территорий задействованы 3,5 тысячи единиц спецтехники, а также 18 тысяч дорожных рабочих и дворников, рассказали в пресс-службе.На данный момент в регионе очищено и обработано около 18,5 тысячи километров дорог, отметили в областном минтрансе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городов мониторить ситуацию на дорогах из-за снегопада.На этой неделе в Подмосковье ожидается колебание температуры в пределах 11-17 градусов мороза. При этом в ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 18 градусов. Пик похолодания в Московском регионе придется на воскресенье - до минус 24 ночью.
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жкх, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Дорожные службы Подмосковья круглосуточно работают из-за снегопада

17:52 14.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным (ПГМ) средством в Москве
Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным (ПГМ) средством в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Дорожные и коммунальные службы Московской области переведены на круглосуточный режим работы из-за сильного снегопада: в регионе выпало почти 15 сантиметров снега, сообщили в Telegram-канале областного минтранса.
"Дорожные и коммунальные службы Подмосковья продолжают усиленно работать, ликвидируя последствия снегопада - в регионе выпало до 15 сантиметров снега. Все службы переведены в круглосуточный режим работы", - говорится в сообщении.
В уборке территорий задействованы 3,5 тысячи единиц спецтехники, а также 18 тысяч дорожных рабочих и дворников, рассказали в пресс-службе.
"Для обеспечения безопасного и комфортного проезда мобилизовано максимальное число ресурсов. Просим жителей с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники, автомобилистов, по возможности, пересесть на общественный транспорт, что позволит нам быстрее очистить дороги", - сказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.
На данный момент в регионе очищено и обработано около 18,5 тысячи километров дорог, отметили в областном минтрансе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городов мониторить ситуацию на дорогах из-за снегопада.
На этой неделе в Подмосковье ожидается колебание температуры в пределах 11-17 градусов мороза. При этом в ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 18 градусов. Пик похолодания в Московском регионе придется на воскресенье - до минус 24 ночью.
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