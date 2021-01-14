https://ria.ru/20210114/snegouborka-1593069204.html

Дорожные службы Подмосковья круглосуточно работают из-за снегопада

Дорожные службы Подмосковья круглосуточно работают из-за снегопада

Дорожные и коммунальные службы Московской области переведены на круглосуточный режим работы из-за сильного снегопада: в регионе выпало почти 15 сантиметров... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T17:52

2021-01-14T17:52

2021-01-14T17:52

новости подмосковья

жкх

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Дорожные и коммунальные службы Московской области переведены на круглосуточный режим работы из-за сильного снегопада: в регионе выпало почти 15 сантиметров снега, сообщили в Telegram-канале областного минтранса.В уборке территорий задействованы 3,5 тысячи единиц спецтехники, а также 18 тысяч дорожных рабочих и дворников, рассказали в пресс-службе.На данный момент в регионе очищено и обработано около 18,5 тысячи километров дорог, отметили в областном минтрансе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городов мониторить ситуацию на дорогах из-за снегопада.На этой неделе в Подмосковье ожидается колебание температуры в пределах 11-17 градусов мороза. При этом в ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 18 градусов. Пик похолодания в Московском регионе придется на воскресенье - до минус 24 ночью.

https://realty.ria.ru/20210113/zemlya-1592846418.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, андрей воробьев, московская область (подмосковье)