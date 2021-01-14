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Захарова назвала заявления Госдепа о притеснениях СМИ в России абсурдными
Захарова назвала заявления Госдепа о притеснениях СМИ в России абсурдными
Заявления госдепа США о якобы притеснениях независимых СМИ в РФ - это абсурд, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T19:59
2021-01-14T22:33
россия
мария захарова
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государственный департамент сша
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заявления госдепа США о якобы притеснениях независимых СМИ в РФ - это абсурд, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Речь идёт о выступлении представителя госдепа США Андреа Калан, которая на русском языке заявила, что США обеспокоены "репрессиями против независимых СМИ в России". По ее словам, Россия принимает законы, "расширяющие полномочия правительства по ограничению свободы слова" - в частности, новые поправки в закон об иностранных агентах."Это абсурд: в тот момент, когда идёт битва в социальных сетях, когда одни требуют разблокировать (аккаунты президента США Дональда Трампа - ред.), вторые требуют навсегда лишить права даже сторонников Трампа... началась кампания травли людей, которые имеют точку зрения, которая не соответствует приходящему мейнстриму. Если бы она сейчас то же самое произнесла по-английски, последствия были бы, возможно, такими же, которые мы видели буквально пару недель назад", - добавила Захарова.Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали и другие соцсети.По словам Захаровой, только за 2020 год в США были нападения на российских журналистов, задержания и допросы, а "подходы спецслужб к российским журналистам стали рутиной". При этом соответствующие ноты посольства РФ в Вашингтоне остаются без ответа.По ее мнению, США "забыли посмотреть в окно, что у них происходит". "Это люди, которые не могут адекватно оценить обстановку, в том числе и у себя", - отметила Захарова.Что касается закона об иностранных агентах, единственные, кто может высказываться на эту тему - международные специализированные организации, но, в первую очередь, это вопрос российских граждан, подчеркнула она.Федеральный закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются в России политической деятельностью на средства из-за рубежа, предусматривает, что физические лица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации будут обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти - в первоначальной версии проекта такой нормы не было, но по предложению общественников парламентарии ее включили в документ.Согласно закону, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20210114/amerika-1592867821.html
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), государственный департамент сша, сша, в мире

Захарова назвала заявления Госдепа о притеснениях СМИ в России абсурдными

19:59 14.01.2021 (обновлено: 22:33 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заявления госдепа США о якобы притеснениях независимых СМИ в РФ - это абсурд, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Речь идёт о выступлении представителя госдепа США Андреа Калан, которая на русском языке заявила, что США обеспокоены "репрессиями против независимых СМИ в России". По ее словам, Россия принимает законы, "расширяющие полномочия правительства по ограничению свободы слова" - в частности, новые поправки в закон об иностранных агентах.
"Это позорище! Они не переводили на английский язык, то есть это рассчитано исключительно на русскоязычную аудиторию, потому что если бы она сейчас произнесла то же самое на английском языке, то, мне кажется, госдеп бы взяли штурмом", - сказала Захарова в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Это абсурд: в тот момент, когда идёт битва в социальных сетях, когда одни требуют разблокировать (аккаунты президента США Дональда Трампа - ред.), вторые требуют навсегда лишить права даже сторонников Трампа... началась кампания травли людей, которые имеют точку зрения, которая не соответствует приходящему мейнстриму. Если бы она сейчас то же самое произнесла по-английски, последствия были бы, возможно, такими же, которые мы видели буквально пару недель назад", - добавила Захарова.
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По словам Захаровой, только за 2020 год в США были нападения на российских журналистов, задержания и допросы, а "подходы спецслужб к российским журналистам стали рутиной". При этом соответствующие ноты посольства РФ в Вашингтоне остаются без ответа.
По ее мнению, США "забыли посмотреть в окно, что у них происходит". "Это люди, которые не могут адекватно оценить обстановку, в том числе и у себя", - отметила Захарова.
Что касается закона об иностранных агентах, единственные, кто может высказываться на эту тему - международные специализированные организации, но, в первую очередь, это вопрос российских граждан, подчеркнула она.
Федеральный закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются в России политической деятельностью на средства из-за рубежа, предусматривает, что физические лица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.
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Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации будут обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.
Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти - в первоначальной версии проекта такой нормы не было, но по предложению общественников парламентарии ее включили в документ.
Согласно закону, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности.
 
РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Государственный департамент СШАСШАВ мире
 
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