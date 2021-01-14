https://ria.ru/20210114/smi-1593096477.html

Захарова назвала заявления Госдепа о притеснениях СМИ в России абсурдными

Захарова назвала заявления Госдепа о притеснениях СМИ в России абсурдными

Заявления госдепа США о якобы притеснениях независимых СМИ в РФ - это абсурд, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T19:59

2021-01-14T19:59

2021-01-14T22:33

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

государственный департамент сша

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587561387_0:167:3090:1905_1920x0_80_0_0_c98bba78be324924f718aaa19b1cba30.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заявления госдепа США о якобы притеснениях независимых СМИ в РФ - это абсурд, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Речь идёт о выступлении представителя госдепа США Андреа Калан, которая на русском языке заявила, что США обеспокоены "репрессиями против независимых СМИ в России". По ее словам, Россия принимает законы, "расширяющие полномочия правительства по ограничению свободы слова" - в частности, новые поправки в закон об иностранных агентах."Это абсурд: в тот момент, когда идёт битва в социальных сетях, когда одни требуют разблокировать (аккаунты президента США Дональда Трампа - ред.), вторые требуют навсегда лишить права даже сторонников Трампа... началась кампания травли людей, которые имеют точку зрения, которая не соответствует приходящему мейнстриму. Если бы она сейчас то же самое произнесла по-английски, последствия были бы, возможно, такими же, которые мы видели буквально пару недель назад", - добавила Захарова.Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали и другие соцсети.По словам Захаровой, только за 2020 год в США были нападения на российских журналистов, задержания и допросы, а "подходы спецслужб к российским журналистам стали рутиной". При этом соответствующие ноты посольства РФ в Вашингтоне остаются без ответа.По ее мнению, США "забыли посмотреть в окно, что у них происходит". "Это люди, которые не могут адекватно оценить обстановку, в том числе и у себя", - отметила Захарова.Что касается закона об иностранных агентах, единственные, кто может высказываться на эту тему - международные специализированные организации, но, в первую очередь, это вопрос российских граждан, подчеркнула она.Федеральный закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются в России политической деятельностью на средства из-за рубежа, предусматривает, что физические лица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации будут обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти - в первоначальной версии проекта такой нормы не было, но по предложению общественников парламентарии ее включили в документ.Согласно закону, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20210114/amerika-1592867821.html

https://ria.ru/20201230/sanktsii-1591515354.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), государственный департамент сша, сша, в мире