https://ria.ru/20210114/smertnost-1593033898.html
Мурашко заявил о рекордно низком показателе младенческой смертности
Мурашко заявил о рекордно низком показателе младенческой смертности
Показатель младенческой смертности в России на сегодняшний день самый низкий за всю историю СССР и Российской Федерации, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:28
2021-01-14T15:28
2021-01-14T16:06
гайдаровский форум - 2021
россия
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здоровье - общество
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Показатель младенческой смертности в России на сегодняшний день самый низкий за всю историю СССР и Российской Федерации, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня показатель младенческой смертности <...> самый низкий за всю историю СССР и России", — сказал Мурашко на Гайдаровском форуме.Он уточнил, что уровень инвалидности среди младенцев в последние годы не повышается.По данным Росстата, с января по ноябрь прошлого года в России умерли 5,8 тысячи младенцев. Это на 13 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019-го (6,7 тысячи).Всего в 2019 году было зафиксировано 7328 младенческих смертей, это минимальный показатель за историю подсчета.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20190820/1557716086.html
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РИА Новости
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гайдаровский форум - 2021, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, гайдаровский форум, ссср, общество
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
Показатель младенческой смертности в России на сегодняшний день самый низкий за всю историю СССР
и Российской Федерации
, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко
.
"Сегодня показатель младенческой смертности <...> самый низкий за всю историю СССР и России", — сказал Мурашко на Гайдаровском форуме.
Он уточнил, что уровень инвалидности среди младенцев в последние годы не повышается.
По данным Росстата, с января по ноябрь прошлого года в России умерли 5,8 тысячи младенцев. Это на 13 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019-го (6,7 тысячи).
Всего в 2019 году было зафиксировано 7328 младенческих смертей, это минимальный показатель за историю подсчета.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.