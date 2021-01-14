https://ria.ru/20210114/smertnost-1593033898.html

Мурашко заявил о рекордно низком показателе младенческой смертности

Мурашко заявил о рекордно низком показателе младенческой смертности

Показатель младенческой смертности в России на сегодняшний день самый низкий за всю историю СССР и Российской Федерации, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:28

2021-01-14T15:28

2021-01-14T16:06

гайдаровский форум - 2021

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

гайдаровский форум

ссср

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/96519/94/965199470_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_836ec4cf2d0fb968d1e73922e118b2ef.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Показатель младенческой смертности в России на сегодняшний день самый низкий за всю историю СССР и Российской Федерации, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня показатель младенческой смертности <...> самый низкий за всю историю СССР и России", — сказал Мурашко на Гайдаровском форуме.Он уточнил, что уровень инвалидности среди младенцев в последние годы не повышается.По данным Росстата, с января по ноябрь прошлого года в России умерли 5,8 тысячи младенцев. Это на 13 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019-го (6,7 тысячи).Всего в 2019 году было зафиксировано 7328 младенческих смертей, это минимальный показатель за историю подсчета.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20190820/1557716086.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гайдаровский форум - 2021, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, гайдаровский форум, ссср, общество