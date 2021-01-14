https://ria.ru/20210114/smert-1592972333.html
Подкаст "ЯсноПонятно". Что нам даёт осознание собственной смертности
Подкаст "ЯсноПонятно". Что нам даёт осознание собственной смертности
Смерть — слишком табуированная тема в России (чего не скажешь про западные страны). О ней стараются не говорить с детьми, не упоминать при пожилых. Пандемия изменила это отношение — смерть стала более ощутимой. Что происходит с человеком при осознании факта конечности своей жизни? Почему важно задумываться о собственных похоронах уже в 25 лет?
2021-01-14T12:00
2021-01-14T12:00
2021-01-14T12:00
яснопонятно
подкаст
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Подкаст "ЯсноПонятно". Что нам даёт осознание собственной смертности
Смерть — слишком табуированная тема в России (чего не скажешь про западные страны). О ней стараются не говорить с детьми, не упоминать при пожилых. Пандемия изменила это отношение — смерть стала более ощутимой. Что происходит с человеком при осознании факта конечности своей жизни? Почему важно задумываться о собственных похоронах уже в 25 лет?
audio/mpeg
Подкаст "ЯсноПонятно". Что нам даёт осознание собственной смертности
Смерть — слишком табуированная тема в России (чего не скажешь про западные страны). О ней стараются не говорить с детьми, не упоминать при пожилых. Пандемия изменила это отношение — смерть стала более ощутимой. Что происходит с человеком при осознании факта конечности своей жизни? Почему важно задумываться о собственных похоронах уже в 25 лет?
audio/mpeg
В реальности довольно сложно осознать тот факт, что смерть (как и рождение) — это событие, которое обязательно состоится в жизни каждого. Почему так страшно и больно говорить о смерти? Действительно ли осознание собственной смертности — важный этап становления личности? Как бытует смерть в социальном контексте России и что люди думают об умирании? Какие есть тенденции в осмыслении культуры погребения?Рассказывает социолог РАНХиГС Дмитрий Рогозин. Спрашивают не без компенсаторного смеха Ваня и Лина.Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
Подкаст "ЯсноПонятно". Что нам даёт осознание собственной смертности
Смерть — слишком табуированная тема в России (чего не скажешь про западные страны). О ней стараются не говорить с детьми, не упоминать при пожилых. Пандемия изменила это отношение — смерть стала более ощутимой. Что происходит с человеком при осознании факта конечности своей жизни? Почему важно задумываться о собственных похоронах уже в 25 лет?