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Глава "Газпром нефти" предсказал пик добычи сланцевой нефти в США
Глава "Газпром нефти" предсказал пик добычи сланцевой нефти в США
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что пик добычи сланцевой нефти в США уже виден. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:43
2021-01-14T16:43
гайдаровский форум - 2021
цены на нефть
александр дюков
газпром нефть
сша
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что пик добычи сланцевой нефти в США уже виден."У "сланца" есть безусловно определенный потенциал... сейчас мы видим стабилизацию добычи, в том числе сланцевой нефти. Через какой-то момент вполне возможно ожидать, что рост добычи возобновится, но при этом виден уже пик добычи сланцевой нефти", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.Он добавил, что в данном случае говорит о Соединенных Штатах Америки.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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гайдаровский форум - 2021, цены на нефть, александр дюков, газпром нефть, сша, экономика

Глава "Газпром нефти" предсказал пик добычи сланцевой нефти в США

16:43 14.01.2021
 
© AP Photo / Keith SrakocicДобыча сланцевой нефти в США
Добыча сланцевой нефти в США - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / Keith Srakocic
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что пик добычи сланцевой нефти в США уже виден.
"У "сланца" есть безусловно определенный потенциал... сейчас мы видим стабилизацию добычи, в том числе сланцевой нефти. Через какой-то момент вполне возможно ожидать, что рост добычи возобновится, но при этом виден уже пик добычи сланцевой нефти", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.
Он добавил, что в данном случае говорит о Соединенных Штатах Америки.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Гайдаровский форум - 2021Цены на нефтьАлександр ДюковГазпром нефтьСШАЭкономика
 
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