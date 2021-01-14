https://ria.ru/20210114/slanets-1593050612.html

Глава "Газпром нефти" предсказал пик добычи сланцевой нефти в США

Глава "Газпром нефти" предсказал пик добычи сланцевой нефти в США

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что пик добычи сланцевой нефти в США уже виден. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:43

2021-01-14T16:43

2021-01-14T16:43

гайдаровский форум - 2021

цены на нефть

александр дюков

газпром нефть

сша

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что пик добычи сланцевой нефти в США уже виден."У "сланца" есть безусловно определенный потенциал... сейчас мы видим стабилизацию добычи, в том числе сланцевой нефти. Через какой-то момент вполне возможно ожидать, что рост добычи возобновится, но при этом виден уже пик добычи сланцевой нефти", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.Он добавил, что в данном случае говорит о Соединенных Штатах Америки.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20201030/neft-1582151292.html

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гайдаровский форум - 2021, цены на нефть, александр дюков, газпром нефть, сша, экономика