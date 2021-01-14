https://ria.ru/20210114/siriya-1592947008.html

Сирия осудила израильские авиаудары

Сирия осудила израильские авиаудары

Сирия осуждает израильские авиаудары по юго-восточным районам страны, нанесенные в ночь на среду, говорится в заявлении МИД САР. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T00:22

2021-01-14T00:22

2021-01-14T00:22

сирия

израиль

в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сирия осуждает израильские авиаудары по юго-восточным районам страны, нанесенные в ночь на среду, говорится в заявлении МИД САР.Гостелевидение Сирии сообщило в ночь на среду об израильских авиаударах по юго-восточным районам САР. Радиостанция Sham FM сообщала, что на западе и востоке провинции Дейр-эз-Зор одновременно были слышны несколько взрывов. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на анонимного высокопоставленного сотрудника разведки США, что армия Израиля нанесла авиаудары на юго-востоке САР после получения разведанных от Соединенных Штатов об объектах, где якобы хранилось иранское оружие.

https://ria.ru/20210111/siriya-1592638066.html

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сирия, израиль, в мире