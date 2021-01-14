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Сирия осудила израильские авиаудары
Сирия осудила израильские авиаудары
Сирия осуждает израильские авиаудары по юго-восточным районам страны, нанесенные в ночь на среду, говорится в заявлении МИД САР. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T00:22
2021-01-14T00:22
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сирия осуждает израильские авиаудары по юго-восточным районам страны, нанесенные в ночь на среду, говорится в заявлении МИД САР.Гостелевидение Сирии сообщило в ночь на среду об израильских авиаударах по юго-восточным районам САР. Радиостанция Sham FM сообщала, что на западе и востоке провинции Дейр-эз-Зор одновременно были слышны несколько взрывов. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на анонимного высокопоставленного сотрудника разведки США, что армия Израиля нанесла авиаудары на юго-востоке САР после получения разведанных от Соединенных Штатов об объектах, где якобы хранилось иранское оружие.
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сирия, израиль, в мире

Сирия осудила израильские авиаудары

00:22 14.01.2021
 
© SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© SANA
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сирия осуждает израильские авиаудары по юго-восточным районам страны, нанесенные в ночь на среду, говорится в заявлении МИД САР.

"Сирия осуждает израильскую агрессию против районов в (провинции – ред.) Дейр-эз-Зор, которая совпала по времени с репрессивной террористической деятельностью SDF (арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" – ред.) против сирийского народа в (провинциях – ред.) Эль-Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор", - сообщается в заявлении министерства, которое приводит телеканал Al-Ikhbariya.

Гостелевидение Сирии сообщило в ночь на среду об израильских авиаударах по юго-восточным районам САР. Радиостанция Sham FM сообщала, что на западе и востоке провинции Дейр-эз-Зор одновременно были слышны несколько взрывов. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на анонимного высокопоставленного сотрудника разведки США, что армия Израиля нанесла авиаудары на юго-востоке САР после получения разведанных от Соединенных Штатов об объектах, где якобы хранилось иранское оружие.
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