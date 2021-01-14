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https://ria.ru/20210114/serialy--1592899712.html
Названы самые популярные сериалы 2020 года в США
Названы самые популярные сериалы 2020 года в США
Самым популярным по числу просмотров сериалом с показателем более 57 миллиардов минут в США по итогам 2020 года стал "Офис", сообщает The New York Times. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T06:10
2021-01-14T06:10
что посмотреть
культура
кино и сериалы
новости культуры
сша
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Самым популярным по числу просмотров сериалом с показателем более 57 миллиардов минут в США по итогам 2020 года стал "Офис", сообщает The New York Times.На втором месте — "Анатомия страсти", на третьем – "Мыслить как преступник". Также большим успехом пользовались "Сверхъестественное", "Шиттс Крик", "Дневники вампира".Среди оригинальных сериалов в тройке лидеров: "Озарк", "Люцифер" и "Корона". Также в списке — "Король тигров: Убийство, хаос и безумие", "Мандалорец" и "Академия Амбрелла".Из художественных фильмов на первом месте — "Холодное сердце 2", на втором — "Моана", на третьем — "Секретная жизнь домашних животных-2", а также "Вперед", "История игрушек-4" и "Гамильтон".
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что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, сша

Названы самые популярные сериалы 2020 года в США

06:10 14.01.2021
 
© 3 Arts Entertainment (2005) Стив Карелл в сериале "Офис"
Стив Карелл в сериале Офис - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© 3 Arts Entertainment (2005)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Самым популярным по числу просмотров сериалом с показателем более 57 миллиардов минут в США по итогам 2020 года стал "Офис", сообщает The New York Times.
На втором месте — "Анатомия страсти", на третьем – "Мыслить как преступник". Также большим успехом пользовались "Сверхъестественное", "Шиттс Крик", "Дневники вампира".
Среди оригинальных сериалов в тройке лидеров: "Озарк", "Люцифер" и "Корона". Также в списке — "Король тигров: Убийство, хаос и безумие", "Мандалорец" и "Академия Амбрелла".
Из художественных фильмов на первом месте — "Холодное сердце 2", на втором — "Моана", на третьем — "Секретная жизнь домашних животных-2", а также "Вперед", "История игрушек-4" и "Гамильтон".
Кадр из сериала Чики - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 08:00Культура
Что смотреть: новые сериалы для тех, кто уже заскучал на каникулах
 
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