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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210114/sergiy-1592991894.html
ФСИН опровергла сообщения об ухудшении здоровья бывшего схимонаха Сергия
ФСИН опровергла сообщения об ухудшении здоровья бывшего схимонаха Сергия
Управление ФСИН по Москве опровергло информацию о резком ухудшении здоровья находящегося в СИЗО-7 бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова). РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:04
2021-01-14T13:55
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
бывший схимонах сергий (николай романов)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Управление ФСИН по Москве опровергло информацию о резком ухудшении здоровья находящегося в СИЗО-7 бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова).В понедельник член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что Сергий 5 января объявил сухую голодовку, "воду не пьет, а только смазывает ей губы", и с момента задержания похудел на 7 килограммов. По ее словам, бывший схиигумен находится в одиночной камере с видеонаблюдением, врачи ежедневно проверяют его состояние и вес.Отмечается, что Романов находится под наблюдением врачей следственного изолятора, состояние его здоровья удовлетворительное.Бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре, после допроса его доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты "в" и "д" части 1 статьи 330 УК РФ) Басманный суд арестовал его на два месяца.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. Также СК РФ сообщил, что Романов до принятия монашества был судим за убийство и разбойное нападение.
https://ria.ru/20210111/golodovka-1592629089.html
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новости - религия и мировоззрение, среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, екатеринбург, происшествия

ФСИН опровергла сообщения об ухудшении здоровья бывшего схимонаха Сергия

12:04 14.01.2021 (обновлено: 13:55 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Управление ФСИН по Москве опровергло информацию о резком ухудшении здоровья находящегося в СИЗО-7 бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова).
В понедельник член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что Сергий 5 января объявил сухую голодовку, "воду не пьет, а только смазывает ей губы", и с момента задержания похудел на 7 килограммов. По ее словам, бывший схиигумен находится в одиночной камере с видеонаблюдением, врачи ежедневно проверяют его состояние и вес.

"В ряде СМИ появилась информация о том, что у подозреваемого Романова Н.В. резко ухудшилось состояние здоровья и к нему в следственный изолятор была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Данная информация не соответствует действительности", - сообщает пресс-служба УФСИН.

Отмечается, что Романов находится под наблюдением врачей следственного изолятора, состояние его здоровья удовлетворительное.
Бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре, после допроса его доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты "в" и "д" части 1 статьи 330 УК РФ) Басманный суд арестовал его на два месяца.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
11 января, 19:07Религия и мировоззрение
Бывший схимонах Сергий объявил сухую голодовку в СИЗО
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви.
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. Также СК РФ сообщил, что Романов до принятия монашества был судим за убийство и разбойное нападение.
Помощник схиигумена Сергия Всеволод Могучев - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 14:49Религия и мировоззрение
Суд арестовал пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия на 15 суток
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьБывший схимонах Сергий (Николай Романов)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваЕкатеринбургПроисшествия
 
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