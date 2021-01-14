https://ria.ru/20210114/sergiy-1592991894.html

ФСИН опровергла сообщения об ухудшении здоровья бывшего схимонаха Сергия

ФСИН опровергла сообщения об ухудшении здоровья бывшего схимонаха Сергия

Управление ФСИН по Москве опровергло информацию о резком ухудшении здоровья находящегося в СИЗО-7 бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова). РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:04

2021-01-14T12:04

2021-01-14T13:55

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

бывший схимонах сергий (николай романов)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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происшествия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Управление ФСИН по Москве опровергло информацию о резком ухудшении здоровья находящегося в СИЗО-7 бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова).В понедельник член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что Сергий 5 января объявил сухую голодовку, "воду не пьет, а только смазывает ей губы", и с момента задержания похудел на 7 килограммов. По ее словам, бывший схиигумен находится в одиночной камере с видеонаблюдением, врачи ежедневно проверяют его состояние и вес.Отмечается, что Романов находится под наблюдением врачей следственного изолятора, состояние его здоровья удовлетворительное.Бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре, после допроса его доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты "в" и "д" части 1 статьи 330 УК РФ) Басманный суд арестовал его на два месяца.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. Также СК РФ сообщил, что Романов до принятия монашества был судим за убийство и разбойное нападение.

https://ria.ru/20210111/golodovka-1592629089.html

https://ria.ru/20210112/arest-1592725203.html

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новости - религия и мировоззрение, среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, екатеринбург, происшествия