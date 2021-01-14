ФСИН опровергла сообщения об ухудшении здоровья бывшего схимонаха Сергия
12:04 14.01.2021 (обновлено: 13:55 14.01.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Управление ФСИН по Москве опровергло информацию о резком ухудшении здоровья находящегося в СИЗО-7 бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова).
В понедельник член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что Сергий 5 января объявил сухую голодовку, "воду не пьет, а только смазывает ей губы", и с момента задержания похудел на 7 килограммов. По ее словам, бывший схиигумен находится в одиночной камере с видеонаблюдением, врачи ежедневно проверяют его состояние и вес.
"В ряде СМИ появилась информация о том, что у подозреваемого Романова Н.В. резко ухудшилось состояние здоровья и к нему в следственный изолятор была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Данная информация не соответствует действительности", - сообщает пресс-служба УФСИН.
Отмечается, что Романов находится под наблюдением врачей следственного изолятора, состояние его здоровья удовлетворительное.
Бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре, после допроса его доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты "в" и "д" части 1 статьи 330 УК РФ) Басманный суд арестовал его на два месяца.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви.
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. Также СК РФ сообщил, что Романов до принятия монашества был судим за убийство и разбойное нападение.