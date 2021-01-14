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Назван фактор, повышающий риск заболеваний сердца почти в три раза
Назван фактор, повышающий риск заболеваний сердца почти в три раза
Наличие зубных инфекций увеличивает риск заболеваний сердца в 2,7 раза, сообщает Express со ссылкой на британских специалистов. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T14:14
2021-01-14T14:59
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Наличие зубных инфекций увеличивает риск заболеваний сердца в 2,7 раза, сообщает Express со ссылкой на британских специалистов.Так, по словам стоматолога Ричарда Маркеса, плохое состояние зубов повышает вероятность развития бактериальной инфекции в кровотоке, которая может повлиять на клапаны сердца. Кроме того, подобные проблемы становятся причиной учащенного сердцебиения, поскольку организм борется с инфекцией и сердцу приходится более напряженно работать.Специалист призвал следить и за состоянием десен — связанные с ними проблемы могут повысить риск развития целого ряда заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, диабет и даже деменцию.Для поддержания здоровья зубов эксперты советуют чистить их два раза в день, сократить потребление сахара и посещать стоматолога каждые шесть месяцев.
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здоровье - общество, великобритания

Назван фактор, повышающий риск заболеваний сердца почти в три раза

14:14 14.01.2021 (обновлено: 14:59 14.01.2021)
 
© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Depositphotos / stevanovicigor
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Наличие зубных инфекций увеличивает риск заболеваний сердца в 2,7 раза, сообщает Express со ссылкой на британских специалистов.
Так, по словам стоматолога Ричарда Маркеса, плохое состояние зубов повышает вероятность развития бактериальной инфекции в кровотоке, которая может повлиять на клапаны сердца. Кроме того, подобные проблемы становятся причиной учащенного сердцебиения, поскольку организм борется с инфекцией и сердцу приходится более напряженно работать.
Специалист призвал следить и за состоянием десен — связанные с ними проблемы могут повысить риск развития целого ряда заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, диабет и даже деменцию.
Для поддержания здоровья зубов эксперты советуют чистить их два раза в день, сократить потребление сахара и посещать стоматолога каждые шесть месяцев.
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