https://ria.ru/20210114/serdtse-1593019514.html
Назван фактор, повышающий риск заболеваний сердца почти в три раза
Назван фактор, повышающий риск заболеваний сердца почти в три раза
Наличие зубных инфекций увеличивает риск заболеваний сердца в 2,7 раза, сообщает Express со ссылкой на британских специалистов. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T14:14
2021-01-14T14:14
2021-01-14T14:59
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Наличие зубных инфекций увеличивает риск заболеваний сердца в 2,7 раза, сообщает Express со ссылкой на британских специалистов.Так, по словам стоматолога Ричарда Маркеса, плохое состояние зубов повышает вероятность развития бактериальной инфекции в кровотоке, которая может повлиять на клапаны сердца. Кроме того, подобные проблемы становятся причиной учащенного сердцебиения, поскольку организм борется с инфекцией и сердцу приходится более напряженно работать.Специалист призвал следить и за состоянием десен — связанные с ними проблемы могут повысить риск развития целого ряда заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, диабет и даже деменцию.Для поддержания здоровья зубов эксперты советуют чистить их два раза в день, сократить потребление сахара и посещать стоматолога каждые шесть месяцев.
https://ria.ru/20210105/produkty-1592061943.html
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здоровье - общество, великобритания
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
Наличие зубных инфекций увеличивает риск заболеваний сердца в 2,7 раза, сообщает Express
со ссылкой на британских специалистов.
Так, по словам стоматолога Ричарда Маркеса, плохое состояние зубов повышает вероятность развития бактериальной инфекции в кровотоке, которая может повлиять на клапаны сердца. Кроме того, подобные проблемы становятся причиной учащенного сердцебиения, поскольку организм борется с инфекцией и сердцу приходится более напряженно работать.
Специалист призвал следить и за состоянием десен — связанные с ними проблемы могут повысить риск развития целого ряда заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, диабет и даже деменцию.
Для поддержания здоровья зубов эксперты советуют чистить их два раза в день, сократить потребление сахара и посещать стоматолога каждые шесть месяцев.