https://ria.ru/20210114/serdtse-1593019514.html

Назван фактор, повышающий риск заболеваний сердца почти в три раза

Назван фактор, повышающий риск заболеваний сердца почти в три раза

Наличие зубных инфекций увеличивает риск заболеваний сердца в 2,7 раза, сообщает Express со ссылкой на британских специалистов. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:14

2021-01-14T14:14

2021-01-14T14:59

здоровье - общество

великобритания

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Наличие зубных инфекций увеличивает риск заболеваний сердца в 2,7 раза, сообщает Express со ссылкой на британских специалистов.Так, по словам стоматолога Ричарда Маркеса, плохое состояние зубов повышает вероятность развития бактериальной инфекции в кровотоке, которая может повлиять на клапаны сердца. Кроме того, подобные проблемы становятся причиной учащенного сердцебиения, поскольку организм борется с инфекцией и сердцу приходится более напряженно работать.Специалист призвал следить и за состоянием десен — связанные с ними проблемы могут повысить риск развития целого ряда заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, диабет и даже деменцию.Для поддержания здоровья зубов эксперты советуют чистить их два раза в день, сократить потребление сахара и посещать стоматолога каждые шесть месяцев.

https://ria.ru/20210105/produkty-1592061943.html

великобритания

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2021

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здоровье - общество, великобритания