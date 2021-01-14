https://ria.ru/20210114/samsung-1593051471.html

Samsung представил серию флагманских смартфонов Galaxy S21

Samsung представил серию флагманских смартфонов Galaxy S21

Компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов 2021 года — Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Все модели построены на единой платформе и поддерживают... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T18:03

2021-01-14T18:03

2021-01-14T19:45

наука

samsung

google android

технологии

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов 2021 года — Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Все модели построены на единой платформе и поддерживают работу в мобильных сетях пятого поколения.Внешность смартфонов, раскрытая задолго до презентации, претерпела несколько изменений. Так, камерный блок стал массивнее, но выглядит свежо — у конкурентов такого еще не было. Модель Ultra получила дисплей с боковыми гранями, заходящими на корпус. Младшие версии этого изыска лишены: стекло экрана у них плоское. Galaxy S21 оснащен задней панелью из поликарбоната, у S21+ и S21 Ultra она выполнена из стекла Gorilla Glass. Вопреки слухам, активный стилус S Pen получила лишь старшая версия с приставкой Ultra. Раньше стилус был доступен только в смартфонах линейки Note.Дисплеи новинок в 120 герц отличаются диагональю: 6,2 дюйма (S21), 6,7 дюйма (S21+) и 6,8 дюйма (S21 Ultra). У старшей модели — повышенное разрешение панели Dynamic AMOLED: QHD+ против FHD+. Все Galaxy S получили улучшенный ультразвуковой подэкранный сенсор.Вне зависимости от версии смартфоны работают на новейшей платформе Samsung Exynos 2100, построенной на пятинанометровом техпроцессе. Корейцы обещают, что новый чип с суперъядром Cortex-X1 обеспечит лучший уровень производительности: особенно в сценариях, где задействованы алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения. Как и ожидалось, в некоторых странах (но не в России) будут продаваться смартфоны с процессором Snapdragon 888.В Galaxy S21 и S21+ восемь гигабайт оперативной и 128/256 гигабайт постоянной памяти. Старшая версия получила конфигурацию с 16 и 512 гигабайтами памяти. Все смартфоны поддерживают 5G, однако для России это пока неактуально. Зато россыпь коммуникаций вроде новейшего Wi-Fi 6 или Bluetooth последней ревизии оценят все. Кстати, в S21+ и S21 Ultra заявлена интересная опция — смартфоны могут работать в роли цифрового ключа для бесконтактного открытия совместимого авто.При этом у Samsung выверенный набор камер. Galaxy S21, S21+ получили по три основных сенсора: основной в 12 мегапикселей, сверхширокоугольный в 12 мегапикселей и 64-мегапиксельный телефотодатчик. В S21 Ultra использовали основной сенсор на 108 мегапикселей, а телефото выросло до системы из двух десятимегапиксельных датчиков, что позволило реализовать опцию "100x Space Zoom". Во всех смартфонах подтянули ночной режим и сохранили возможность записи видео в разрешении 8K. Фронтальная камера Galaxy S21 и S21+ имеет разрешение десять мегапикселей, а Ultra достался селфи-модуль на 40 мегапикселей.Спорным моментом стал отказ от комплектных наушников и зарядного устройства. И если потерю первых легко пережить, то вот блок питания, исчезнувший на манер Apple, расстроит даже фанатов Samsung. В компании это объясняют заботой об экологии и поведением покупателей, которые зачастую пользуются уже имеющейся зарядкой.В Samsung обещают улучшить автономность смартфонов, но емкость батарей осталась примерно той же: 4000 (S21), 4800 (S21+) и 5000 (S21 Ultra) мАч. Разумеется, в смартфонах сохранен беспроводной аккумулятор, способный работать реверсивно. Быстрая зарядка, которую придется покупать отдельно, может зарядить любой смартфон S21 на 50 процентов за полчаса.Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra начнут продавать уже 5 февраля, предзаказ открылся сегодня. Цены на топовые смартфоны флагманские: базовую версию Samsung Galaxy S21 предложат за 75 тысяч рублей, а за наиболее продвинутый S21 Ultra с 512 гигабайтами попросят 128 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201015/apple-1579960600.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, google android, технологии