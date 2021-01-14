https://ria.ru/20210114/samolet-1592959728.html

Летевший из Москвы в Салехард Airbus аварийно сел в Пулково

Летевший из Москвы в Салехард Airbus аварийно сел в Пулково

Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании "Ямал", направлявшийся из Москвы в Салехард, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T07:25

2021-01-14T07:25

2021-01-14T10:09

пулково (аэропорт)

москва

салехард

происшествия

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании "Ямал", направлявшийся из Москвы в Салехард, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.После взлета на борту сработал датчик неисправности приборов, уточнил собеседник агентства.В лайнере находились 111 пассажиров, никто не пострадал. Для них готовят резервный рейс в Салехард, ориентировочное время вылета — 11:00 мск.Авиаперевозчик пока не комментирует случившееся. Проверки начали Новоуренгойская и Санкт-Петербургская транспортные прокуратуры.

https://ria.ru/20201225/samolet-1590869170.html

москва

салехард

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пулково (аэропорт), москва, салехард, происшествия