https://ria.ru/20210114/samolet-1592959728.html
Летевший из Москвы в Салехард Airbus аварийно сел в Пулково
Летевший из Москвы в Салехард Airbus аварийно сел в Пулково
Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании "Ямал", направлявшийся из Москвы в Салехард, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T07:25
2021-01-14T07:25
2021-01-14T10:09
пулково (аэропорт)
москва
салехард
происшествия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании "Ямал", направлявшийся из Москвы в Салехард, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.После взлета на борту сработал датчик неисправности приборов, уточнил собеседник агентства.В лайнере находились 111 пассажиров, никто не пострадал. Для них готовят резервный рейс в Салехард, ориентировочное время вылета — 11:00 мск.Авиаперевозчик пока не комментирует случившееся. Проверки начали Новоуренгойская и Санкт-Петербургская транспортные прокуратуры.
https://ria.ru/20201225/samolet-1590869170.html
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пулково (аэропорт), москва, салехард, происшествия