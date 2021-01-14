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Летевший из Москвы в Салехард Airbus аварийно сел в Пулково
Летевший из Москвы в Салехард Airbus аварийно сел в Пулково
Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании "Ямал", направлявшийся из Москвы в Салехард, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T07:25
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пулково (аэропорт)
москва
салехард
происшествия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании "Ямал", направлявшийся из Москвы в Салехард, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.После взлета на борту сработал датчик неисправности приборов, уточнил собеседник агентства.В лайнере находились 111 пассажиров, никто не пострадал. Для них готовят резервный рейс в Салехард, ориентировочное время вылета — 11:00 мск.Авиаперевозчик пока не комментирует случившееся. Проверки начали Новоуренгойская и Санкт-Петербургская транспортные прокуратуры.
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пулково (аэропорт), москва, салехард, происшествия

Летевший из Москвы в Салехард Airbus аварийно сел в Пулково

07:25 14.01.2021 (обновлено: 10:09 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании "Ямал", направлявшийся из Москвы в Салехард, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
После взлета на борту сработал датчик неисправности приборов, уточнил собеседник агентства.
В лайнере находились 111 пассажиров, никто не пострадал. Для них готовят резервный рейс в Салехард, ориентировочное время вылета — 11:00 мск.
Авиаперевозчик пока не комментирует случившееся. Проверки начали Новоуренгойская и Санкт-Петербургская транспортные прокуратуры.
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