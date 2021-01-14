https://ria.ru/20210114/samarskiy-universitet-1593045436.html

В Самаре займутся разработкой перспективных газотурбинных двигателей

В Самаре займутся разработкой перспективных газотурбинных двигателей

Самарский национальный исследовательский университет создаст инжиниринговый центр для разработки перспективных газотурбинных двигателей, сообщает в четверг... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:25

2021-01-14T16:25

2021-01-14T16:25

университетская наука

наука

самарский университет

навигатор абитуриента

технологии

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САМАРА, 14 янв – РИА Новости. Самарский национальный исследовательский университет создаст инжиниринговый центр для разработки перспективных газотурбинных двигателей, сообщает в четверг пресс-служба вуза."Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, участник научно-образовательного центра "Инженерия будущего", создаст инжиниринговый центр. Здесь будут вестись разработки в области перспективного газотурбинного двигателестроения, развития цифровых интеллектуальных технологий и инноваций в сфере машиностроения и энергетики", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, на создание и развитие центра, который будет развиваться в партнерстве с ПАО "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) из федерального бюджета выделено свыше 222 миллионов рублей."В числе приоритетных направлений деятельности будущего центра – разработка цифровых интеллектуальных технологий для машиностроения, создание "цифровых двойников" и готовых образцов перспективных газотурбинных двигателей и установок, развитие аддитивных технологий и промышленной робототехники, подготовка и переподготовка специалистов высокого уровня для двигателестроительных предприятий России", - цитирует пресс-служба слова ректора Самарского университета Владимира Богатырева.По словам исполнительного директора института двигателей и энергетических установок Самарского университета Виталия Смелова, разработки специалистов инжинирингового центра позволят сократить сроки создания двигателей в 2-3 раза по сравнению с технологиями, используемыми сейчас мировыми производителями. По данным пресс-службы, ускорить проектирование и производство новых конкурентоспособных двигателей и энергетических установок планируется за счет применения цифровых сопряженных двойников разрабатываемых изделий и технологий их производства, использования промышленного интернета вещей и аддитивных технологий. Для отработки заданных характеристик изделий в университете будет создан виртуальный испытательный полигон.

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/1587450334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, самарский университет, навигатор абитуриента, технологии