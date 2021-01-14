https://ria.ru/20210114/samarskiy-universitet-1593045436.html
В Самаре займутся разработкой перспективных газотурбинных двигателей
В Самаре займутся разработкой перспективных газотурбинных двигателей
Самарский национальный исследовательский университет создаст инжиниринговый центр для разработки перспективных газотурбинных двигателей, сообщает в четверг... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:25
2021-01-14T16:25
2021-01-14T16:25
университетская наука
наука
самарский университет
навигатор абитуриента
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/147709/37/1477093741_0:188:2974:1861_1920x0_80_0_0_d705ab3cdfb46dcd9680648fe40a23f2.jpg
САМАРА, 14 янв – РИА Новости. Самарский национальный исследовательский университет создаст инжиниринговый центр для разработки перспективных газотурбинных двигателей, сообщает в четверг пресс-служба вуза."Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, участник научно-образовательного центра "Инженерия будущего", создаст инжиниринговый центр. Здесь будут вестись разработки в области перспективного газотурбинного двигателестроения, развития цифровых интеллектуальных технологий и инноваций в сфере машиностроения и энергетики", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, на создание и развитие центра, который будет развиваться в партнерстве с ПАО "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) из федерального бюджета выделено свыше 222 миллионов рублей."В числе приоритетных направлений деятельности будущего центра – разработка цифровых интеллектуальных технологий для машиностроения, создание "цифровых двойников" и готовых образцов перспективных газотурбинных двигателей и установок, развитие аддитивных технологий и промышленной робототехники, подготовка и переподготовка специалистов высокого уровня для двигателестроительных предприятий России", - цитирует пресс-служба слова ректора Самарского университета Владимира Богатырева.По словам исполнительного директора института двигателей и энергетических установок Самарского университета Виталия Смелова, разработки специалистов инжинирингового центра позволят сократить сроки создания двигателей в 2-3 раза по сравнению с технологиями, используемыми сейчас мировыми производителями. По данным пресс-службы, ускорить проектирование и производство новых конкурентоспособных двигателей и энергетических установок планируется за счет применения цифровых сопряженных двойников разрабатываемых изделий и технологий их производства, использования промышленного интернета вещей и аддитивных технологий. Для отработки заданных характеристик изделий в университете будет создан виртуальный испытательный полигон.
https://radiosputnik.ria.ru/20201203/1587450334.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/147709/37/1477093741_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_b9a422a7c54e81ab49eea8aad72e23f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
университетская наука, самарский университет, навигатор абитуриента, технологии
САМАРА, 14 янв – РИА Новости. Самарский национальный исследовательский университет создаст инжиниринговый центр для разработки перспективных газотурбинных двигателей, сообщает в четверг пресс-служба вуза.
"Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, участник научно-образовательного центра "Инженерия будущего", создаст инжиниринговый центр. Здесь будут вестись разработки в области перспективного газотурбинного двигателестроения, развития цифровых интеллектуальных технологий и инноваций в сфере машиностроения и энергетики", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, на создание и развитие центра, который будет развиваться в партнерстве с ПАО "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) из федерального бюджета выделено свыше 222 миллионов рублей.
"В числе приоритетных направлений деятельности будущего центра – разработка цифровых интеллектуальных технологий для машиностроения, создание "цифровых двойников" и готовых образцов перспективных газотурбинных двигателей и установок, развитие аддитивных технологий и промышленной робототехники, подготовка и переподготовка специалистов высокого уровня для двигателестроительных предприятий России", - цитирует пресс-служба слова ректора Самарского университета Владимира Богатырева.
По словам исполнительного директора института двигателей и энергетических установок Самарского университета Виталия Смелова, разработки специалистов инжинирингового центра позволят сократить сроки создания двигателей в 2-3 раза по сравнению с технологиями, используемыми сейчас мировыми производителями. По данным пресс-службы, ускорить проектирование и производство новых конкурентоспособных двигателей и энергетических установок планируется за счет применения цифровых сопряженных двойников разрабатываемых изделий и технологий их производства, использования промышленного интернета вещей и аддитивных технологий. Для отработки заданных характеристик изделий в университете будет создан виртуальный испытательный полигон.