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https://ria.ru/20210114/samarskiy-universitet-1593045436.html
В Самаре займутся разработкой перспективных газотурбинных двигателей
В Самаре займутся разработкой перспективных газотурбинных двигателей
Самарский национальный исследовательский университет создаст инжиниринговый центр для разработки перспективных газотурбинных двигателей, сообщает в четверг... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:25
2021-01-14T16:25
университетская наука
наука
самарский университет
навигатор абитуриента
технологии
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САМАРА, 14 янв – РИА Новости. Самарский национальный исследовательский университет создаст инжиниринговый центр для разработки перспективных газотурбинных двигателей, сообщает в четверг пресс-служба вуза."Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, участник научно-образовательного центра "Инженерия будущего", создаст инжиниринговый центр. Здесь будут вестись разработки в области перспективного газотурбинного двигателестроения, развития цифровых интеллектуальных технологий и инноваций в сфере машиностроения и энергетики", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, на создание и развитие центра, который будет развиваться в партнерстве с ПАО "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) из федерального бюджета выделено свыше 222 миллионов рублей."В числе приоритетных направлений деятельности будущего центра – разработка цифровых интеллектуальных технологий для машиностроения, создание "цифровых двойников" и готовых образцов перспективных газотурбинных двигателей и установок, развитие аддитивных технологий и промышленной робототехники, подготовка и переподготовка специалистов высокого уровня для двигателестроительных предприятий России", - цитирует пресс-служба слова ректора Самарского университета Владимира Богатырева.По словам исполнительного директора института двигателей и энергетических установок Самарского университета Виталия Смелова, разработки специалистов инжинирингового центра позволят сократить сроки создания двигателей в 2-3 раза по сравнению с технологиями, используемыми сейчас мировыми производителями. По данным пресс-службы, ускорить проектирование и производство новых конкурентоспособных двигателей и энергетических установок планируется за счет применения цифровых сопряженных двойников разрабатываемых изделий и технологий их производства, использования промышленного интернета вещей и аддитивных технологий. Для отработки заданных характеристик изделий в университете будет создан виртуальный испытательный полигон.
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РИА Новости
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университетская наука, самарский университет, навигатор абитуриента, технологии

В Самаре займутся разработкой перспективных газотурбинных двигателей

16:25 14.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабочий на участке сборки газотурбинных авиадвигателей АО "Климов" в Санкт-Петербурге
Рабочий на участке сборки газотурбинных авиадвигателей АО Климов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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САМАРА, 14 янв – РИА Новости. Самарский национальный исследовательский университет создаст инжиниринговый центр для разработки перспективных газотурбинных двигателей, сообщает в четверг пресс-служба вуза.
"Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, участник научно-образовательного центра "Инженерия будущего", создаст инжиниринговый центр. Здесь будут вестись разработки в области перспективного газотурбинного двигателестроения, развития цифровых интеллектуальных технологий и инноваций в сфере машиностроения и энергетики", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, на создание и развитие центра, который будет развиваться в партнерстве с ПАО "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) из федерального бюджета выделено свыше 222 миллионов рублей.
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"В числе приоритетных направлений деятельности будущего центра – разработка цифровых интеллектуальных технологий для машиностроения, создание "цифровых двойников" и готовых образцов перспективных газотурбинных двигателей и установок, развитие аддитивных технологий и промышленной робототехники, подготовка и переподготовка специалистов высокого уровня для двигателестроительных предприятий России", - цитирует пресс-служба слова ректора Самарского университета Владимира Богатырева.
По словам исполнительного директора института двигателей и энергетических установок Самарского университета Виталия Смелова, разработки специалистов инжинирингового центра позволят сократить сроки создания двигателей в 2-3 раза по сравнению с технологиями, используемыми сейчас мировыми производителями. По данным пресс-службы, ускорить проектирование и производство новых конкурентоспособных двигателей и энергетических установок планируется за счет применения цифровых сопряженных двойников разрабатываемых изделий и технологий их производства, использования промышленного интернета вещей и аддитивных технологий. Для отработки заданных характеристик изделий в университете будет создан виртуальный испытательный полигон.
 
НаукаУниверситетская наукаСамарский университетНавигатор абитуриентаТехнологии
 
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