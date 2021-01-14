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Глава МЧС наградил журналистов РИА Новости
Глава МЧС наградил журналистов РИА Новости
Глава МЧС России Евгений Зиничев в День российской печати наградил журналистов РИА Новости Виктора Бельцова и Екатерину Абрамову ведомственными наградами. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:37
2021-01-14T11:43
евгений зиничев
день российской печати
риа новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев в День российской печати наградил журналистов РИА Новости Виктора Бельцова и Екатерину Абрамову ведомственными наградами.День российской печати отмечается 13 января. Зиничев поблагодарил журналистов за самоотверженную работу и пожелал им здоровья и новых побед.Журналисты РИА Новости награждены за активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.Заместитель руководителя редакции силовых ведомств Управления информации на русском языке МИА "Россия сегодня" Виктор Бельцов удостоен медали "XXX лет МЧС России". Собственный корреспондент главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" в Ярославле Екатерина Абрамова награждена Почетной грамотой МЧС России.
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евгений зиничев, день российской печати, риа новости, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Глава МЧС наградил журналистов РИА Новости

11:37 14.01.2021 (обновлено: 11:43 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВывеска на здании МИА "Россия сегодня"
Вывеска на здании МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев в День российской печати наградил журналистов РИА Новости Виктора Бельцова и Екатерину Абрамову ведомственными наградами.
День российской печати отмечается 13 января. Зиничев поблагодарил журналистов за самоотверженную работу и пожелал им здоровья и новых побед.
Журналисты РИА Новости награждены за активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Заместитель руководителя редакции силовых ведомств Управления информации на русском языке МИА "Россия сегодня" Виктор Бельцов удостоен медали "XXX лет МЧС России". Собственный корреспондент главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" в Ярославле Екатерина Абрамова награждена Почетной грамотой МЧС России.
Специальный корреспондент РИА Новости Анна Терехова, награжденная дипломом по итогам творческого конкурса среди парламентских журналистов на лучшее освещение деятельности Государственной Думы в российских СМИ в 2020 году - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 12:14
Володин наградил спецкора РИА Новости за освещение работы Госдумы
 
Евгений ЗиничевДень российской печатиРИА НовостиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
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