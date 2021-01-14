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Алтайский минздрав начал проверку после смерти ребенка в больнице
Алтайский минздрав начал проверку после смерти ребенка в больнице
Алтайский минздрав начал проверку после гибели маленькой девочки из Якутии в Советской ЦРБ, виновных обещают наказать, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T10:05
2021-01-14T10:05
2021-01-14T10:05
республика саха (якутия)
здоровье - общество
алтайский край
происшествия
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БАРНАУЛ, 14 янв - РИА Новости. Алтайский минздрав начал проверку после гибели маленькой девочки из Якутии в Советской ЦРБ, виновных обещают наказать, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в соцсетях историю рассказала мама девочки. Они приехали из Якутии в алтайское село Советское погостить у родственников. Годовалая девочка 11 января пролила на себя кипяток, в больнице ей поставили под ключицу катетер для капельницы. Через пару часов ребенок скончался. По словам женщины, вскрытие показало, что девочка погибла от того, что ей проткнули лёгкое."Приносим искренние соболезнования родным и близким девочки. По данному случаю уже ведется ведомственная проверка с привлечением всех необходимых профильных специалистов, в ходе которой действиям медицинских работников будет дана оценка, виновные понесут наказание", - говорится в сообщении минздрава.
https://radiosputnik.ria.ru/20201128/proisshestvie-1586762431.html
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республика саха (якутия), здоровье - общество, алтайский край, происшествия