https://ria.ru/20210114/rebenok-1592971802.html

Алтайский минздрав начал проверку после смерти ребенка в больнице

Алтайский минздрав начал проверку после смерти ребенка в больнице

Алтайский минздрав начал проверку после гибели маленькой девочки из Якутии в Советской ЦРБ, виновных обещают наказать, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T10:05

2021-01-14T10:05

2021-01-14T10:05

республика саха (якутия)

здоровье - общество

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 14 янв - РИА Новости. Алтайский минздрав начал проверку после гибели маленькой девочки из Якутии в Советской ЦРБ, виновных обещают наказать, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в соцсетях историю рассказала мама девочки. Они приехали из Якутии в алтайское село Советское погостить у родственников. Годовалая девочка 11 января пролила на себя кипяток, в больнице ей поставили под ключицу катетер для капельницы. Через пару часов ребенок скончался. По словам женщины, вскрытие показало, что девочка погибла от того, что ей проткнули лёгкое."Приносим искренние соболезнования родным и близким девочки. По данному случаю уже ведется ведомственная проверка с привлечением всех необходимых профильных специалистов, в ходе которой действиям медицинских работников будет дана оценка, виновные понесут наказание", - говорится в сообщении минздрава.

https://radiosputnik.ria.ru/20201128/proisshestvie-1586762431.html

республика саха (якутия)

алтайский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), здоровье - общество, алтайский край, происшествия