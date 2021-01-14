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Туризм
https://ria.ru/20210114/puteshestviya-1593069469.html
Названы регионы, где туристы проводили новогодние каникулы чаще всего
Названы регионы, где туристы проводили новогодние каникулы чаще всего
Туроператоры подвели итоги бронирования туров по России на Новый год и зимние каникулы 2021 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T20:09
2021-01-14T20:09
россия
северный кавказ
карачаево-черкесская республика (кчр)
сочи
республика крым
кемеровская область
туризм
архыз
туризм
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Туроператоры подвели итоги бронирования туров по России на Новый год и зимние каникулы 2021 года, сообщает АТОР.Администрации российских регионов подсчитали как самостоятельных, так и организованных туристов.Так, Краснодарский край принял более 400 тысяч отдыхающих, причем 270 тысяч — в Сочи (+11 процентов к аналогичному показателю прошлого года). Отели на Черноморском побережье были заполнены на 70 процентов.Турпоток в Крым в зимние каникулы превысил прошлогодний на 14 процентов, сообщает минтуризма региона. Курорты посетили 240 тысяч гостей.Горнолыжные склоны Карачаево-Черкесии приняли 150 тысяч путешественников (+15 процентов относительно того же периода прошлого года). Больше всего гостей направлялось на Домбай и в Архыз.Около 200 тысяч туристов приехало на курорт Шерегеш Кемеровской области. С начала сезона, то есть с 14 ноября, там отдохнули более 500 тысяч горнолыжников.На десять процентов, до 53 тысяч, вырос в эти каникулы турпоток в Калининградскую область.В Татарстане зафиксировали обратный тренд: в новогодние даты интерес к отдыху в республике снизился на 10,6 процента. Там провели время 152 тысячи гостей.По данным всех туроператоров, лидером новогоднего спроса стал Краснодарский край. Путевки туда запрашивали от половины до 70 процентов клиентов. Каждый десятый организованный турист искал возможность отдохнуть на Северном Кавказе, чуть меньшее число путешественников намеревались посетить Крым.
https://ria.ru/20210108/murmansk-1591435414.html
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россия
северный кавказ
сочи
республика крым
кемеровская область
архыз
калининградская область
краснодарский край
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россия, северный кавказ, карачаево-черкесская республика (кчр), сочи, республика крым, кемеровская область, архыз, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, новый год, калининградская область, краснодарский край

Названы регионы, где туристы проводили новогодние каникулы чаще всего

20:09 14.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на склоне горнолыжного курорта "Роза хутор" в Сочинском Национальном Парке
Отдыхающие на склоне горнолыжного курорта Роза хутор в Сочинском Национальном Парке - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Туроператоры подвели итоги бронирования туров по России на Новый год и зимние каникулы 2021 года, сообщает АТОР.
Администрации российских регионов подсчитали как самостоятельных, так и организованных туристов.
Так, Краснодарский край принял более 400 тысяч отдыхающих, причем 270 тысяч — в Сочи (+11 процентов к аналогичному показателю прошлого года). Отели на Черноморском побережье были заполнены на 70 процентов.
Турпоток в Крым в зимние каникулы превысил прошлогодний на 14 процентов, сообщает минтуризма региона. Курорты посетили 240 тысяч гостей.
Горнолыжные склоны Карачаево-Черкесии приняли 150 тысяч путешественников (+15 процентов относительно того же периода прошлого года). Больше всего гостей направлялось на Домбай и в Архыз.
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Около 200 тысяч туристов приехало на курорт Шерегеш Кемеровской области. С начала сезона, то есть с 14 ноября, там отдохнули более 500 тысяч горнолыжников.
На десять процентов, до 53 тысяч, вырос в эти каникулы турпоток в Калининградскую область.
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По данным всех туроператоров, лидером новогоднего спроса стал Краснодарский край. Путевки туда запрашивали от половины до 70 процентов клиентов. Каждый десятый организованный турист искал возможность отдохнуть на Северном Кавказе, чуть меньшее число путешественников намеревались посетить Крым.
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ТуризмРоссияСеверный КавказКарачаево-Черкесская республика (КЧР)СочиРеспублика КрымКемеровская областьАрхызТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмНовый годКалининградская областьКраснодарский край
 
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