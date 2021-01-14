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https://ria.ru/20210114/puteshestviya-1592971974.html
Названо число россиян, путешествовавших по стране в новогодние каникулы
Названо число россиян, путешествовавших по стране в новогодние каникулы
Около десяти миллионов россиян в период новогодних каникул совершили путешествия по стране, сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T10:53
2021-01-14T10:53
туризм
дмитрий чернышенко
туризм
новости - туризм
новый год
сахалин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
москва
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Около десяти миллионов россиян в период новогодних каникул совершили путешествия по стране, сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко."При этом они выбирали в основном активный отдых на природе или оздоровительный туризм вместо традиционных экскурсий по городам", — сказал он.Причина — и вынужденная самоизоляция в период пандемии, и действующие в ряде регионов ограничительные мероприятия. "Людям, конечно, захотелось провести праздники активно, с пользой для здоровья и в основном за городом. Лыжи, сноуборд, конные и пешие прогулки, санаторно-курортные программы и термальные источники — это наиболее востребованные виды отдыха", — отметил чиновник.Загрузка загородных отелей составила в среднем 70-90 процентов, добавил Чернышенко. Между тем, ограничительные меры, введенные в некоторых регионах, сказались на проведении массовых гуляний, развлекательных мероприятий. Также изменилась работа кафе, музеев и других традиционных мест притяжения туристов. В связи с этим в среднем городские гостиницы были заполнены на треть, в то время как в прошлые новогодние каникулы этот показатель был на уровне 80 процентов. Так, по данным Ростуризма, в Москве загрузка отелей составила около 30 процентов, в Санкт-Петербурге — 20 процентов, хотя в прошлом году — 95 и 78 процентов соответственно.Вице-премьер сообщил, что самыми популярными направлениями помимо Черноморского побережья, горных кластеров Красной Поляны и Северного Кавказа, стали горнолыжные курорты Алтая, Сахалина, Мурманской области, а также познавательные турмаршруты в Татарстане и Калининградской области.
https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html
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дмитрий чернышенко, туризм, новости - туризм, новый год, сахалин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), москва, калининградская область

Названо число россиян, путешествовавших по стране в новогодние каникулы

10:53 14.01.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОткрытие горнолыжного сезона на курорте "Красная Поляна"
Открытие горнолыжного сезона на курорте Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 14 янв РИА Новости. Около десяти миллионов россиян в период новогодних каникул совершили путешествия по стране, сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко.
"При этом они выбирали в основном активный отдых на природе или оздоровительный туризм вместо традиционных экскурсий по городам", — сказал он.
Причина — и вынужденная самоизоляция в период пандемии, и действующие в ряде регионов ограничительные мероприятия.
"Людям, конечно, захотелось провести праздники активно, с пользой для здоровья и в основном за городом. Лыжи, сноуборд, конные и пешие прогулки, санаторно-курортные программы и термальные источники — это наиболее востребованные виды отдыха", — отметил чиновник.
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Загрузка загородных отелей составила в среднем 70-90 процентов, добавил Чернышенко. Между тем, ограничительные меры, введенные в некоторых регионах, сказались на проведении массовых гуляний, развлекательных мероприятий. Также изменилась работа кафе, музеев и других традиционных мест притяжения туристов. В связи с этим в среднем городские гостиницы были заполнены на треть, в то время как в прошлые новогодние каникулы этот показатель был на уровне 80 процентов. Так, по данным Ростуризма, в Москве загрузка отелей составила около 30 процентов, в Санкт-Петербурге — 20 процентов, хотя в прошлом году — 95 и 78 процентов соответственно.
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