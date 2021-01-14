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Прощание с актером Денисом Карасевым состоится 15 января

Прощание с актером Денисом Карасевым состоится 15 января

Прощание с актером театра и кино, режиссером и театральным деятелем Денисом Карасевым состоится 15 января, его похоронят на Ново-Люберецком кладбище в Москве,... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:36

2021-01-14T14:36

2021-01-14T14:36

культура

гитис

ленком

москва

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Прощание с актером театра и кино, режиссером и театральным деятелем Денисом Карасевым состоится 15 января, его похоронят на Ново-Люберецком кладбище в Москве, заявили РИА Новости в Союзе кинематографистов РФ.Карасев скончался 12 января на 58-м году жизни от сердечной недостаточности."Прощание состоится 15 января в 10.00 в ритуальном зале Первой градской больницы имени Пирогова. Похороны пройдут на Ново-Люберецком кладбище в 14.00", - рассказала собеседница агентства.Карасев родился в 1963 году. После окончания ГИТИСа в 1985 году стал актером театра имени Маяковского, затем по приглашению Марка Захарова перешел в "Ленком". Он сыграл более чем в 50 картинах, в частности "Грозный", "Притяжение", "Адмиралъ", "Не отрекаются любя...", "Лето волков", "Вызов" и других. С 2004 года Карасев пробовал себя в качестве режиссера. Он поставил антрепризный спектакль "Белые одежды" по повести Маркиза де Сада.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гитис, ленком, москва