https://ria.ru/20210114/proekt-1593077725.html

Клуб Лидеров России "Эльбрус" запустил проект "Обучающая экспедиция"

Клуб Лидеров России "Эльбрус" запустил проект "Обучающая экспедиция"

Клуб Лидеров России "Эльбрус" запустил проект "Обучающая экспедиция", который будет реализовываться совместно с губернаторами регионов РФ, сообщает пресс-служба РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T18:47

2021-01-14T18:47

2021-01-14T18:47

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Клуб Лидеров России "Эльбрус" запустил проект "Обучающая экспедиция", который будет реализовываться совместно с губернаторами регионов РФ, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей". Об этом объявили в четверг в ходе Гайдаровского форума директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, руководитель клуба "Эльбрус" Татьяна Дьяконова и губернатор Курской области Роман Старовойт. В рамках проекта команды губернаторов и победители конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" будут обучаться современным методам решения задач с помощью методологии "Сервис-дизайн" и смогут применить ее для решения конкретных кейсов регионов."Сервис-дизайн" – это программа обучения созданию проектов на основе анализа ожиданий пользователя. С помощью глубинных интервью с жителями региона участники проекта смогут смоделировать прототип решения конкретной проблемы: пройти путь от формирования потребности, выбора, принятия решений до получения результата, пояснили в пресс-службе. По ее словам, "Обучающая экспедиция" создана для того, чтобы члены клуба "Эльбрус" смогли на практике познакомиться с принципами работы на госслужбе, а управленческая команда органов власти смогла сформировать кадровый актив на временной или постоянной основе. Кроме того, важными задачами проект ставит освоение методологии "Сервис-дизайна" как лучшей мировой практики проектирования решений и разработку модели вовлечения жителей в реализацию проектов на территории, применимую для решения различных задач. В 2021 году проект "Обучающая экспедиция" планируется запустить в четырех регионах в пилотном режиме. По предложенным губернаторами темам команда будет решать конкретную задачу. По завершению пилотных проектов планируется составление "белой книги" кейсов, где каждый регион сможет разместить свой опыт решения конкретной задачи.

https://ria.ru/20200810/1575604749.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество