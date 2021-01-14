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Клуб Лидеров России "Эльбрус" запустил проект "Обучающая экспедиция"
Клуб Лидеров России "Эльбрус" запустил проект "Обучающая экспедиция"
Клуб Лидеров России "Эльбрус" запустил проект "Обучающая экспедиция", который будет реализовываться совместно с губернаторами регионов РФ, сообщает пресс-служба РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:47
2021-01-14T18:47
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Клуб Лидеров России "Эльбрус" запустил проект "Обучающая экспедиция", который будет реализовываться совместно с губернаторами регионов РФ, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей". Об этом объявили в четверг в ходе Гайдаровского форума директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, руководитель клуба "Эльбрус" Татьяна Дьяконова и губернатор Курской области Роман Старовойт. В рамках проекта команды губернаторов и победители конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" будут обучаться современным методам решения задач с помощью методологии "Сервис-дизайн" и смогут применить ее для решения конкретных кейсов регионов."Сервис-дизайн" – это программа обучения созданию проектов на основе анализа ожиданий пользователя. С помощью глубинных интервью с жителями региона участники проекта смогут смоделировать прототип решения конкретной проблемы: пройти путь от формирования потребности, выбора, принятия решений до получения результата, пояснили в пресс-службе. По ее словам, "Обучающая экспедиция" создана для того, чтобы члены клуба "Эльбрус" смогли на практике познакомиться с принципами работы на госслужбе, а управленческая команда органов власти смогла сформировать кадровый актив на временной или постоянной основе. Кроме того, важными задачами проект ставит освоение методологии "Сервис-дизайна" как лучшей мировой практики проектирования решений и разработку модели вовлечения жителей в реализацию проектов на территории, применимую для решения различных задач. В 2021 году проект "Обучающая экспедиция" планируется запустить в четырех регионах в пилотном режиме. По предложенным губернаторами темам команда будет решать конкретную задачу. По завершению пилотных проектов планируется составление "белой книги" кейсов, где каждый регион сможет разместить свой опыт решения конкретной задачи.
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4.7
96
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60
общество

Клуб Лидеров России "Эльбрус" запустил проект "Обучающая экспедиция"

18:47 14.01.2021
 
© Фото : Клуб ЭльбрусКлуб Лидеров России "Эльбрус"
Клуб Лидеров России Эльбрус - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : Клуб Эльбрус
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Клуб Лидеров России "Эльбрус" запустил проект "Обучающая экспедиция", который будет реализовываться совместно с губернаторами регионов РФ, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".
Об этом объявили в четверг в ходе Гайдаровского форума директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, руководитель клуба "Эльбрус" Татьяна Дьяконова и губернатор Курской области Роман Старовойт.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа 2020, 18:55
Определены призеры конкурса АНО "РСВ" в номинации "Цифровая среда"
В рамках проекта команды губернаторов и победители конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" будут обучаться современным методам решения задач с помощью методологии "Сервис-дизайн" и смогут применить ее для решения конкретных кейсов регионов.
"Сервис-дизайн" – это программа обучения созданию проектов на основе анализа ожиданий пользователя. С помощью глубинных интервью с жителями региона участники проекта смогут смоделировать прототип решения конкретной проблемы: пройти путь от формирования потребности, выбора, принятия решений до получения результата, пояснили в пресс-службе.
"Методология "Сервис-дизайн" в ряде стран показала свою эффективность с точки зрения поиска решений на стыке интересов граждан, бизнеса и государства. Наш проект должен стать для них площадкой взаимообмена и конструктивного диалога", - приводятся в сообщении слова Дьяконовой.
По ее словам, "Обучающая экспедиция" создана для того, чтобы члены клуба "Эльбрус" смогли на практике познакомиться с принципами работы на госслужбе, а управленческая команда органов власти смогла сформировать кадровый актив на временной или постоянной основе. Кроме того, важными задачами проект ставит освоение методологии "Сервис-дизайна" как лучшей мировой практики проектирования решений и разработку модели вовлечения жителей в реализацию проектов на территории, применимую для решения различных задач.
В 2021 году проект "Обучающая экспедиция" планируется запустить в четырех регионах в пилотном режиме. По предложенным губернаторами темам команда будет решать конкретную задачу. По завершению пилотных проектов планируется составление "белой книги" кейсов, где каждый регион сможет разместить свой опыт решения конкретной задачи.
 
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