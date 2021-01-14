https://ria.ru/20210114/produkty-1593053120.html
Названы продукты, помогающие избавиться от жира на животе
Названы продукты, помогающие избавиться от жира на животе
Продукты, содержащие растворимую клетчатку, способствуют сжиганию жира на животе, пишет Express со ссылкой на американских медиков. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:54
2021-01-14T16:54
2021-01-14T18:48
похудение
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Продукты, содержащие растворимую клетчатку, способствуют сжиганию жира на животе, пишет Express со ссылкой на американских медиков.Смешиваясь с водой, растворимые пищевые волокна образуют гелеобразное вещество и снижают абсорбцию жира, то есть не дают ему перевариваться и всасываться, тем самым помогая контролировать вес. Также клетчатка замедляет усвоение углеводов, стабилизируя уровня сахара в крови.Достигая толстой кишки, такая пища ферментируется кишечными бактериями в жирные кислоты с короткой цепью, которые повышают уровень гормонов насыщения, таких как холецистокинин, GLP-1 и PYY. Они способствуют уменьшению жировой прослойки за счет подавления аппетита.Специалисты указывают, что каждые дополнительные десять граммов растворимой клетчатки в день за пять лет сокращают количество жира на животе на 3,7%. Такое количество растворимых пищевых волокон можно получить, съев два небольших яблока, одну чашку зеленого горошка, полстакана фасоли. Кроме того, клетчатку содержат овес, овсяные и рисовые отруби, ячмень, цитрусовые, клубника.
https://ria.ru/20210114/pokhudenie-1592980304.html
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похудение, здоровье - общество
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
Продукты, содержащие растворимую клетчатку, способствуют сжиганию жира на животе, пишет Express
со ссылкой на американских медиков.
Смешиваясь с водой, растворимые пищевые волокна образуют гелеобразное вещество и снижают абсорбцию жира, то есть не дают ему перевариваться и всасываться, тем самым помогая контролировать вес. Также клетчатка замедляет усвоение углеводов, стабилизируя уровня сахара в крови.
Достигая толстой кишки, такая пища ферментируется кишечными бактериями в жирные кислоты с короткой цепью, которые повышают уровень гормонов насыщения, таких как холецистокинин, GLP-1 и PYY. Они способствуют уменьшению жировой прослойки за счет подавления аппетита.
Специалисты указывают, что каждые дополнительные десять граммов растворимой клетчатки в день за пять лет сокращают количество жира на животе на 3,7%. Такое количество растворимых пищевых волокон можно получить, съев два небольших яблока, одну чашку зеленого горошка, полстакана фасоли. Кроме того, клетчатку содержат овес, овсяные и рисовые отруби, ячмень, цитрусовые, клубника.