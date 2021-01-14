https://ria.ru/20210114/produkty-1593029289.html
Аналитики назвали самые популярные продукты у россиян в праздники
Аналитики назвали самые популярные продукты у россиян в праздники
Россияне перед Новым годом и в период новогодних праздников больше всего покупали мандарины, также в тройку наиболее востребованных продуктов вошли бананы и... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:08
2021-01-14T15:08
2021-01-14T15:08
новый год—2021
россия
сбермаркет
сбербанк россии
еда
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589089829_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_10a69c0e94ab546ade2288959d39493b.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россияне перед Новым годом и в период новогодних праздников больше всего покупали мандарины, также в тройку наиболее востребованных продуктов вошли бананы и зеленый горошек, рассказали РИА Новости в "Сбермаркете"."Мандарины заняли первое место по покупкам среди всего ассортимента "Сбермаркета" - их купили более 115 тысяч раз. Общая сумма покупок мандаринов составила 41,9 миллиона рублей, а суммарный вес всех покупок - более 188 тысяч килограммов", - рассказали эксперты."На втором месте оказались бананы, которые удерживали лидерство почти весь 2020 год. На третьем месте по популярности оказался консервированный горошек", - рассказали в компании, отметив, что бананы традиционно были лидером среди покупок россиян на протяжении 2020 года, и только в июне первое место занимала черешня.В топ-15 также вошли газированные напитки, апельсины, а также ингредиенты для салатов и домашней выпечки: сметана, лук репчатый, сахар, мука и молоко.Сервис проанализировал заказы россиян в 149 городах России из более 60 ритейлеров в период с 24 декабря 2020 года по 10 января 2021 года."СберМаркет" - сервис доставки из магазинов продуктов и иных товаров. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года. Сервис обеспечивает доставку из более 60 торговых сетей. "СберМаркет" присутствует в 83 регионах и в более 150 городов по всей стране.
https://ria.ru/20201229/olive-1591412065.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589089829_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_641e407b49aaa48ebc6db77ac4371fed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сбермаркет, сбербанк россии, еда, общество, экономика
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Россияне перед Новым годом и в период новогодних праздников больше всего покупали мандарины, также в тройку наиболее востребованных продуктов вошли бананы и зеленый горошек, рассказали РИА Новости в "Сбермаркете
".
"Мандарины заняли первое место по покупкам среди всего ассортимента "Сбермаркета" - их купили более 115 тысяч раз. Общая сумма покупок мандаринов составила 41,9 миллиона рублей, а суммарный вес всех покупок - более 188 тысяч килограммов", - рассказали эксперты.
"На втором месте оказались бананы, которые удерживали лидерство почти весь 2020 год. На третьем месте по популярности оказался консервированный горошек", - рассказали в компании, отметив, что бананы традиционно были лидером среди покупок россиян на протяжении 2020 года, и только в июне первое место занимала черешня.
В топ-15 также вошли газированные напитки, апельсины, а также ингредиенты для салатов и домашней выпечки: сметана, лук репчатый, сахар, мука и молоко.
Сервис проанализировал заказы россиян в 149 городах России из более 60 ритейлеров в период с 24 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.
"СберМаркет" - сервис доставки из магазинов продуктов и иных товаров. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка
в сентябре 2019 года. Сервис обеспечивает доставку из более 60 торговых сетей. "СберМаркет" присутствует в 83 регионах и в более 150 городов по всей стране.