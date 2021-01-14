https://ria.ru/20210114/produkty-1593029289.html

Аналитики назвали самые популярные продукты у россиян в праздники

Аналитики назвали самые популярные продукты у россиян в праздники

Россияне перед Новым годом и в период новогодних праздников больше всего покупали мандарины, также в тройку наиболее востребованных продуктов вошли бананы и... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:08

2021-01-14T15:08

2021-01-14T15:08

новый год—2021

россия

сбермаркет

сбербанк россии

еда

общество

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россияне перед Новым годом и в период новогодних праздников больше всего покупали мандарины, также в тройку наиболее востребованных продуктов вошли бананы и зеленый горошек, рассказали РИА Новости в "Сбермаркете"."Мандарины заняли первое место по покупкам среди всего ассортимента "Сбермаркета" - их купили более 115 тысяч раз. Общая сумма покупок мандаринов составила 41,9 миллиона рублей, а суммарный вес всех покупок - более 188 тысяч килограммов", - рассказали эксперты."На втором месте оказались бананы, которые удерживали лидерство почти весь 2020 год. На третьем месте по популярности оказался консервированный горошек", - рассказали в компании, отметив, что бананы традиционно были лидером среди покупок россиян на протяжении 2020 года, и только в июне первое место занимала черешня.В топ-15 также вошли газированные напитки, апельсины, а также ингредиенты для салатов и домашней выпечки: сметана, лук репчатый, сахар, мука и молоко.Сервис проанализировал заказы россиян в 149 городах России из более 60 ритейлеров в период с 24 декабря 2020 года по 10 января 2021 года."СберМаркет" - сервис доставки из магазинов продуктов и иных товаров. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года. Сервис обеспечивает доставку из более 60 торговых сетей. "СберМаркет" присутствует в 83 регионах и в более 150 городов по всей стране.

https://ria.ru/20201229/olive-1591412065.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сбермаркет, сбербанк россии, еда, общество, экономика