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https://ria.ru/20210114/produkty-1593029289.html
Аналитики назвали самые популярные продукты у россиян в праздники
Аналитики назвали самые популярные продукты у россиян в праздники
Россияне перед Новым годом и в период новогодних праздников больше всего покупали мандарины, также в тройку наиболее востребованных продуктов вошли бананы и... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:08
2021-01-14T15:08
новый год—2021
россия
сбермаркет
сбербанк россии
еда
общество
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россияне перед Новым годом и в период новогодних праздников больше всего покупали мандарины, также в тройку наиболее востребованных продуктов вошли бананы и зеленый горошек, рассказали РИА Новости в "Сбермаркете"."Мандарины заняли первое место по покупкам среди всего ассортимента "Сбермаркета" - их купили более 115 тысяч раз. Общая сумма покупок мандаринов составила 41,9 миллиона рублей, а суммарный вес всех покупок - более 188 тысяч килограммов", - рассказали эксперты."На втором месте оказались бананы, которые удерживали лидерство почти весь 2020 год. На третьем месте по популярности оказался консервированный горошек", - рассказали в компании, отметив, что бананы традиционно были лидером среди покупок россиян на протяжении 2020 года, и только в июне первое место занимала черешня.В топ-15 также вошли газированные напитки, апельсины, а также ингредиенты для салатов и домашней выпечки: сметана, лук репчатый, сахар, мука и молоко.Сервис проанализировал заказы россиян в 149 городах России из более 60 ритейлеров в период с 24 декабря 2020 года по 10 января 2021 года."СберМаркет" - сервис доставки из магазинов продуктов и иных товаров. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года. Сервис обеспечивает доставку из более 60 торговых сетей. "СберМаркет" присутствует в 83 регионах и в более 150 городов по всей стране.
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россия, сбермаркет, сбербанк россии, еда, общество, экономика

Аналитики назвали самые популярные продукты у россиян в праздники

15:08 14.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредновогодняя торговля в магазине "Пятерочка"
Предновогодняя торговля в магазине Пятерочка - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россияне перед Новым годом и в период новогодних праздников больше всего покупали мандарины, также в тройку наиболее востребованных продуктов вошли бананы и зеленый горошек, рассказали РИА Новости в "Сбермаркете".
"Мандарины заняли первое место по покупкам среди всего ассортимента "Сбермаркета" - их купили более 115 тысяч раз. Общая сумма покупок мандаринов составила 41,9 миллиона рублей, а суммарный вес всех покупок - более 188 тысяч килограммов", - рассказали эксперты.
"На втором месте оказались бананы, которые удерживали лидерство почти весь 2020 год. На третьем месте по популярности оказался консервированный горошек", - рассказали в компании, отметив, что бананы традиционно были лидером среди покупок россиян на протяжении 2020 года, и только в июне первое место занимала черешня.
В топ-15 также вошли газированные напитки, апельсины, а также ингредиенты для салатов и домашней выпечки: сметана, лук репчатый, сахар, мука и молоко.
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Сервис проанализировал заказы россиян в 149 городах России из более 60 ритейлеров в период с 24 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.
"СберМаркет" - сервис доставки из магазинов продуктов и иных товаров. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года. Сервис обеспечивает доставку из более 60 торговых сетей. "СберМаркет" присутствует в 83 регионах и в более 150 городов по всей стране.
 
Новый год—2021РоссияСбермаркетСбербанк РоссииЕдаОбществоЭкономика
 
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