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Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T19:04
2021-01-14T19:04
тверская улица
москва
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".Ранее столичный департамент транспорта прогнозировал осложнения на дорогах в связи с обильным снегопадом. Водителям было рекомендовано пересесть на городской транспорт.Наибольшие затруднения наблюдаются в центре Москвы, в частности на центральных набережных, на улице Новый Арбат, на Тверской улице и на улице Охотный ряд.Помимо этого, движение затруднено от Яузского до Рождественского бульвара.Сильные пробки отмечаются и на Садовом кольце. Так, на его внешней стороне самые большие затруднения на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке и юге. На внутренней стороне Садового кольца больше всего пробок на севере, северо-западе, западе, на востоке и на юго-востоке.Трудности с движением наблюдаются и на ТТК, в частности на внешней стороне ТТК на севере, северо-востоке, востоке, юго-западе и на западе. На внутренней стороне ТТК движение больше всего затруднено на юге.Отдельные затруднения наблюдаются на МКАД. На вылетных магистралях относительно свободно, но есть проблемные участки, в частности, в пробках стоит Ленинградское и Новорязанское шоссе.
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тверская улица, москва, общество

Пробки в Москве достигли девяти баллов

19:04 14.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение во время снегопада в Москве
Автомобильное движение во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".
Ранее столичный департамент транспорта прогнозировал осложнения на дорогах в связи с обильным снегопадом. Водителям было рекомендовано пересесть на городской транспорт.
Наибольшие затруднения наблюдаются в центре Москвы, в частности на центральных набережных, на улице Новый Арбат, на Тверской улице и на улице Охотный ряд.
Помимо этого, движение затруднено от Яузского до Рождественского бульвара.
Сильные пробки отмечаются и на Садовом кольце. Так, на его внешней стороне самые большие затруднения на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке и юге. На внутренней стороне Садового кольца больше всего пробок на севере, северо-западе, западе, на востоке и на юго-востоке.
Трудности с движением наблюдаются и на ТТК, в частности на внешней стороне ТТК на севере, северо-востоке, востоке, юго-западе и на западе. На внутренней стороне ТТК движение больше всего затруднено на юге.
Отдельные затруднения наблюдаются на МКАД. На вылетных магистралях относительно свободно, но есть проблемные участки, в частности, в пробках стоит Ленинградское и Новорязанское шоссе.
Сотрудники ГИБДД - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 07:35
На МКАД из-за грузовика образовалась десятикилометровая пробка
 
Тверская улицаМоскваОбщество
 
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