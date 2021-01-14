https://ria.ru/20210114/privychka-1593045748.html

Названа продлевающая жизнь привычка

Названа продлевающая жизнь привычка

Ежедневная медитация способна увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование американских ученых. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:21

2021-01-14T16:21

2021-01-14T18:52

здоровье

общество

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ежедневная медитация способна увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование американских ученых.Специалисты отобрали 202 добровольцев в возрасте от 66 до 81 года. Половине из них было предписано каждый день садиться в удобную позу и концентрироваться на своих мыслях и дыхании в течение 15-20 минут.Спустя три месяца медитировавшие участники сообщили о значительном снижении среднего показателя артериального давления. В другой группе схожего эффекта не наблюдалось.Кроме того, у участников первой группы вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в период исследования оценивалась на 30 процентов ниже, чем у остальных испытуемых.Ученые считают, что ежедневная медитация способствует снижению стресса и чувства тревоги, тем самым продлевая человеку жизнь.

https://ria.ru/20201225/zavtrak-1590951412.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество