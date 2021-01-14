https://ria.ru/20210114/privychka-1593045748.html
Названа продлевающая жизнь привычка
Названа продлевающая жизнь привычка
Ежедневная медитация способна увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование американских ученых. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:21
2021-01-14T16:21
2021-01-14T18:52
здоровье
общество
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ежедневная медитация способна увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование американских ученых.Специалисты отобрали 202 добровольцев в возрасте от 66 до 81 года. Половине из них было предписано каждый день садиться в удобную позу и концентрироваться на своих мыслях и дыхании в течение 15-20 минут.Спустя три месяца медитировавшие участники сообщили о значительном снижении среднего показателя артериального давления. В другой группе схожего эффекта не наблюдалось.Кроме того, у участников первой группы вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в период исследования оценивалась на 30 процентов ниже, чем у остальных испытуемых.Ученые считают, что ежедневная медитация способствует снижению стресса и чувства тревоги, тем самым продлевая человеку жизнь.
https://ria.ru/20201225/zavtrak-1590951412.html
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здоровье, общество
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
Ежедневная медитация способна увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает Express
со ссылкой на исследование американских ученых.
Специалисты отобрали 202 добровольцев в возрасте от 66 до 81 года. Половине из них было предписано каждый день садиться в удобную позу и концентрироваться на своих мыслях и дыхании в течение 15-20 минут.
Спустя три месяца медитировавшие участники сообщили о значительном снижении среднего показателя артериального давления. В другой группе схожего эффекта не наблюдалось.
Кроме того, у участников первой группы вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в период исследования оценивалась на 30 процентов ниже, чем у остальных испытуемых.
Ученые считают, что ежедневная медитация способствует снижению стресса и чувства тревоги, тем самым продлевая человеку жизнь.