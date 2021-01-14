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Названа продлевающая жизнь привычка
Названа продлевающая жизнь привычка
Ежедневная медитация способна увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование американских ученых. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:21
2021-01-14T18:52
здоровье
общество
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ежедневная медитация способна увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование американских ученых.Специалисты отобрали 202 добровольцев в возрасте от 66 до 81 года. Половине из них было предписано каждый день садиться в удобную позу и концентрироваться на своих мыслях и дыхании в течение 15-20 минут.Спустя три месяца медитировавшие участники сообщили о значительном снижении среднего показателя артериального давления. В другой группе схожего эффекта не наблюдалось.Кроме того, у участников первой группы вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в период исследования оценивалась на 30 процентов ниже, чем у остальных испытуемых.Ученые считают, что ежедневная медитация способствует снижению стресса и чувства тревоги, тем самым продлевая человеку жизнь.
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здоровье, общество

Названа продлевающая жизнь привычка

16:21 14.01.2021 (обновлено: 18:52 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкДевушка медитирует на на территории Цей-Лоамского перевала
Девушка медитирует на на территории Цей-Лоамского перевала - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 14 янв РИА Новости. Ежедневная медитация способна увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование американских ученых.
Специалисты отобрали 202 добровольцев в возрасте от 66 до 81 года. Половине из них было предписано каждый день садиться в удобную позу и концентрироваться на своих мыслях и дыхании в течение 15-20 минут.
Спустя три месяца медитировавшие участники сообщили о значительном снижении среднего показателя артериального давления. В другой группе схожего эффекта не наблюдалось.
Кроме того, у участников первой группы вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в период исследования оценивалась на 30 процентов ниже, чем у остальных испытуемых.
Ученые считают, что ежедневная медитация способствует снижению стресса и чувства тревоги, тем самым продлевая человеку жизнь.
Завтрак - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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