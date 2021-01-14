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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/privivka-1593043937.html
В Норвегии после вакцинации Pfizer умерли 23 человека
В Норвегии после вакцинации Pfizer умерли 23 человека
В Норвегии скончались 23 человека, которых привили вакциной от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, сообщило норвежское агентство... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-14T16:14
2021-01-15T00:43
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
pfizer, inc.
осло
норвегия
в мире
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МУРМАНСК, 14 янв — РИА Новости. В Норвегии скончались 23 человека, которых привили вакциной от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, сообщило норвежское агентство лекарственных средств.Все летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, Институт национального здравоохранения несколько изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, страдающих серьезными заболеваниями."Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний", — уточнили в ведомстве.Вакцинация от коронавируса в Норвегии препаратом, разработанным BioNTech (распространением занимается Pfizer), началась 27 декабря, первыми прививки получили постояльцы домов престарелых в Осло. На сегодня в королевстве вакцинировали 25 тысяч человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, pfizer, inc., осло, норвегия, в мире

В Норвегии после вакцинации Pfizer умерли 23 человека

16:14 14.01.2021 (обновлено: 00:43 15.01.2021)
 
© REUTERS / Lucy NicholsonМедицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе
Медицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© REUTERS / Lucy Nicholson
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МУРМАНСК, 14 янв — РИА Новости. В Норвегии скончались 23 человека, которых привили вакциной от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, сообщило норвежское агентство лекарственных средств.
Все летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.
"Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем", — приводит телекомпания NRK слова представителя агентства Стейнара Мадсена.
Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, Институт национального здравоохранения несколько изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, страдающих серьезными заболеваниями.
"Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний", — уточнили в ведомстве.
Вакцинация от коронавируса в Норвегии препаратом, разработанным BioNTech (распространением занимается Pfizer), началась 27 декабря, первыми прививки получили постояльцы домов престарелых в Осло. На сегодня в королевстве вакцинировали 25 тысяч человек.
Медработник демонстрирует компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V в прививочном пункте городской поликлиники No 191 - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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