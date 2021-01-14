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В Норвегии после вакцинации Pfizer умерли 23 человека
В Норвегии после вакцинации Pfizer умерли 23 человека
В Норвегии скончались 23 человека, которых привили вакциной от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, сообщило норвежское агентство... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-14T16:14
2021-01-14T16:14
2021-01-15T00:43
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
pfizer, inc.
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МУРМАНСК, 14 янв — РИА Новости. В Норвегии скончались 23 человека, которых привили вакциной от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, сообщило норвежское агентство лекарственных средств.Все летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, Институт национального здравоохранения несколько изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, страдающих серьезными заболеваниями."Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний", — уточнили в ведомстве.Вакцинация от коронавируса в Норвегии препаратом, разработанным BioNTech (распространением занимается Pfizer), началась 27 декабря, первыми прививки получили постояльцы домов престарелых в Осло. На сегодня в королевстве вакцинировали 25 тысяч человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210114/vaktsina-1592979550.html
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коронавирус covid-19, pfizer, inc., осло, норвегия, в мире