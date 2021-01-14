Привившиеся от коронавируса жители Сахалина смогут не носить маски
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 янв - РИА Новости. Сделавшие прививку от коронавируса жители Сахалина получат специальные бейджи, которые дадут право не носить маски в общественных местах, сообщила пресс-служба главы региона.
"Тем людям, которые будут проходить вакцинацию, мы будем предлагать, чтобы они могли получить бейджик - такой специальный документ, который они могут носить вместо маски. Эти революционные мероприятия сейчас прорабатываются, и они будут официально включены в нашу повседневную жизнь", - цитирует пресс-служба слова губернатора Валерия Лимаренко.
Массовая вакцинация населения на Сахалине и Курилах начнется в субботу, когда в островной регион прибудет крупнейшая партия препарата" Спутник V" – более 9 тысяч доз, добавляет пресс-служба.
"Эта вакцина себя отлично зарекомендовала. Практика показывает, что она дает высокую степень защиты. Поэтому я призываю жителей области активно подключаться к вакцинации" , - сказал Лимаренко.
По его словам, планируется, что в область будет поступать 20 тысяч доз препарата от коронавируса ежемесячно.
По последним данным, в Сахалинской области 17 862 случая заболевания коронавирусом, 14 740 человек выписаны с выздоровлением, 20 умерших, 3 066 человек проходят лечение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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