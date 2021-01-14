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Привившиеся от коронавируса жители Сахалина смогут не носить маски
Привившиеся от коронавируса жители Сахалина смогут не носить маски
Сделавшие прививку от коронавируса жители Сахалина получат специальные бейджи, которые дадут право не носить маски в общественных местах, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T14:53
2021-01-14T14:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
валерий лимаренко
сахалинская область
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 янв - РИА Новости. Сделавшие прививку от коронавируса жители Сахалина получат специальные бейджи, которые дадут право не носить маски в общественных местах, сообщила пресс-служба главы региона."Тем людям, которые будут проходить вакцинацию, мы будем предлагать, чтобы они могли получить бейджик - такой специальный документ, который они могут носить вместо маски. Эти революционные мероприятия сейчас прорабатываются, и они будут официально включены в нашу повседневную жизнь", - цитирует пресс-служба слова губернатора Валерия Лимаренко.Массовая вакцинация населения на Сахалине и Курилах начнется в субботу, когда в островной регион прибудет крупнейшая партия препарата" Спутник V" – более 9 тысяч доз, добавляет пресс-служба."Эта вакцина себя отлично зарекомендовала. Практика показывает, что она дает высокую степень защиты. Поэтому я призываю жителей области активно подключаться к вакцинации" , - сказал Лимаренко.По его словам, планируется, что в область будет поступать 20 тысяч доз препарата от коронавируса ежемесячно.По последним данным, в Сахалинской области 17 862 случая заболевания коронавирусом, 14 740 человек выписаны с выздоровлением, 20 умерших, 3 066 человек проходят лечение.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, валерий лимаренко, сахалинская область, общество

Привившиеся от коронавируса жители Сахалина смогут не носить маски

14:53 14.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 янв - РИА Новости. Сделавшие прививку от коронавируса жители Сахалина получат специальные бейджи, которые дадут право не носить маски в общественных местах, сообщила пресс-служба главы региона.
"Тем людям, которые будут проходить вакцинацию, мы будем предлагать, чтобы они могли получить бейджик - такой специальный документ, который они могут носить вместо маски. Эти революционные мероприятия сейчас прорабатываются, и они будут официально включены в нашу повседневную жизнь", - цитирует пресс-служба слова губернатора Валерия Лимаренко.
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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Массовая вакцинация населения на Сахалине и Курилах начнется в субботу, когда в островной регион прибудет крупнейшая партия препарата" Спутник V" – более 9 тысяч доз, добавляет пресс-служба.
"Эта вакцина себя отлично зарекомендовала. Практика показывает, что она дает высокую степень защиты. Поэтому я призываю жителей области активно подключаться к вакцинации" , - сказал Лимаренко.
По его словам, планируется, что в область будет поступать 20 тысяч доз препарата от коронавируса ежемесячно.
По последним данным, в Сахалинской области 17 862 случая заболевания коронавирусом, 14 740 человек выписаны с выздоровлением, 20 умерших, 3 066 человек проходят лечение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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