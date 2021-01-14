Онлайн – конференция о ситуации с пожарами в РФ
15 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную ситуации с пожарами в Российской Федерации.
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Участники:
- заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья ДЕНИСОВ;
- заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Анатолий СУПРУНОВСКИЙ
Во время мероприятия будет представлена статистика пожаров за 2020 год и начало нового года, включая праздничный период, рассказано о причинах и последствиях пожаров. Также речь пойдет о правилах противопожарной безопасности, действиях при пожаре и задымлении, первичных средствах спасения, новых соответствующих пунктах в законодательстве.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья ДЕНИСОВ;
- заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Анатолий СУПРУНОВСКИЙ
Во время мероприятия будет представлена статистика пожаров за 2020 год и начало нового года, включая праздничный период, рассказано о причинах и последствиях пожаров. Также речь пойдет о правилах противопожарной безопасности, действиях при пожаре и задымлении, первичных средствах спасения, новых соответствующих пунктах в законодательстве.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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