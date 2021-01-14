https://ria.ru/20210114/pokhudenie-1592980304.html
Эндокринолог раскрыла "золотую формулу" похудения
Эндокринолог раскрыла "золотую формулу" похудения
Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о простом правиле быстрого похудения. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:03
2021-01-14T11:03
2021-01-14T12:25
зухра павлова
похудение
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о простом правиле быстрого похудения.Врач предложила воспользоваться так называемой формулой поддерживающей калорийности. Для этого свой вес необходимо умножить на коэффициент активности, который равняется 28 при малоактивном образе жизни, 31 — при средней активности (десять тысяч шагов в сутки и две-три тренировки в неделю) или 33 — в случае, если человек уделяет тренировкам пять дней в неделю и более."Чтобы начать худеть, надо вычесть из полученной цифры 10-15 процентов. Это 200-300 ккал, примерно одна булочка с изюмом, если вы еще помните, что это такое", — объяснила Павлова в инстаграме.Полученное число — то количество килокалорий, которое можно себе позволить в сутки, если хотите сбросить вес.Она добавила, что для более эффективного похудения следует пить больше теплой воды.
https://ria.ru/20210105/produkty-1592061943.html
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зухра павлова, похудение, здоровье - общество
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова
рассказала о простом правиле быстрого похудения.
Врач предложила воспользоваться так называемой формулой поддерживающей калорийности. Для этого свой вес необходимо умножить на коэффициент активности, который равняется 28 при малоактивном образе жизни, 31 — при средней активности (десять тысяч шагов в сутки и две-три тренировки в неделю) или 33 — в случае, если человек уделяет тренировкам пять дней в неделю и более.
"Чтобы начать худеть, надо вычесть из полученной цифры 10-15 процентов. Это 200-300 ккал, примерно одна булочка с изюмом, если вы еще помните, что это такое", — объяснила Павлова в инстаграме
.
Полученное число — то количество килокалорий, которое можно себе позволить в сутки, если хотите сбросить вес.
Она добавила, что для более эффективного похудения следует пить больше теплой воды.