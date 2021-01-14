https://ria.ru/20210114/pokhudenie-1592980304.html

Эндокринолог раскрыла "золотую формулу" похудения

Эндокринолог раскрыла "золотую формулу" похудения

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о простом правиле быстрого похудения. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T11:03

2021-01-14T11:03

2021-01-14T12:25

зухра павлова

похудение

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о простом правиле быстрого похудения.Врач предложила воспользоваться так называемой формулой поддерживающей калорийности. Для этого свой вес необходимо умножить на коэффициент активности, который равняется 28 при малоактивном образе жизни, 31 — при средней активности (десять тысяч шагов в сутки и две-три тренировки в неделю) или 33 — в случае, если человек уделяет тренировкам пять дней в неделю и более."Чтобы начать худеть, надо вычесть из полученной цифры 10-15 процентов. Это 200-300 ккал, примерно одна булочка с изюмом, если вы еще помните, что это такое", — объяснила Павлова в инстаграме.Полученное число — то количество килокалорий, которое можно себе позволить в сутки, если хотите сбросить вес.Она добавила, что для более эффективного похудения следует пить больше теплой воды.

https://ria.ru/20210105/produkty-1592061943.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зухра павлова, похудение, здоровье - общество