Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210114/pokhudenie-1592980304.html
Эндокринолог раскрыла "золотую формулу" похудения
Эндокринолог раскрыла "золотую формулу" похудения
Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о простом правиле быстрого похудения. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:03
2021-01-14T12:25
зухра павлова
похудение
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592986094_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_8c0afdd2a822dcacdf58d0d618544b3a.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о простом правиле быстрого похудения.Врач предложила воспользоваться так называемой формулой поддерживающей калорийности. Для этого свой вес необходимо умножить на коэффициент активности, который равняется 28 при малоактивном образе жизни, 31 — при средней активности (десять тысяч шагов в сутки и две-три тренировки в неделю) или 33 — в случае, если человек уделяет тренировкам пять дней в неделю и более."Чтобы начать худеть, надо вычесть из полученной цифры 10-15 процентов. Это 200-300 ккал, примерно одна булочка с изюмом, если вы еще помните, что это такое", — объяснила Павлова в инстаграме.Полученное число — то количество килокалорий, которое можно себе позволить в сутки, если хотите сбросить вес.Она добавила, что для более эффективного похудения следует пить больше теплой воды.
https://ria.ru/20210105/produkty-1592061943.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592986094_63:0:1212:862_1920x0_80_0_0_900e5b26455e4e2abeedcc1ec3b7ad2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зухра павлова, похудение, здоровье - общество

Эндокринолог раскрыла "золотую формулу" похудения

11:03 14.01.2021 (обновлено: 12:25 14.01.2021)
 
© Фото предоставлено Зухрой ПавловойКандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова
Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото предоставлено Зухрой Павловой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о простом правиле быстрого похудения.
Врач предложила воспользоваться так называемой формулой поддерживающей калорийности. Для этого свой вес необходимо умножить на коэффициент активности, который равняется 28 при малоактивном образе жизни, 31 — при средней активности (десять тысяч шагов в сутки и две-три тренировки в неделю) или 33 — в случае, если человек уделяет тренировкам пять дней в неделю и более.
"Чтобы начать худеть, надо вычесть из полученной цифры 10-15 процентов. Это 200-300 ккал, примерно одна булочка с изюмом, если вы еще помните, что это такое", — объяснила Павлова в инстаграме.
Полученное число — то количество килокалорий, которое можно себе позволить в сутки, если хотите сбросить вес.
Она добавила, что для более эффективного похудения следует пить больше теплой воды.
Бургеры - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 17:07
Названы продукты, сокращающие жизнь
 
Зухра ПавловапохудениеЗдоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22В Хабаровском крае три человека пострадали при пожаре в жилом доме
07:04Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"
07:02СМИ: в Индонезии семь человек погибли при серии землетрясений
06:52В ДТП на трассе вблизи Братска погибли четыре человека
06:28"Нас покидают лучшие": артисты — о смерти Бориса Грачевского
06:24Мексиканский штат хочет закупить и производить вакцину "Спутник V"
06:21Врач посоветовал воздержаться от Крещенских купаний привитым от COVID-19
06:06Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
06:04"АвтоВАЗ" поднял цены на свои автомобили
06:02Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
05:50СМИ: сына Трампа ожидают на допрос в прокуратуре
05:49Землетрясение в Индонезии разрушило больницу
05:35В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
05:25Пушков предрек Байдену возвращение импичмента "бумерангом"
05:22В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии"
05:08Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
05:03Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело
04:58WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена
04:45В Индонезии, предположительно, нашли "черный ящик" упавшего самолета
04:38На Сахалине вакцинированным от COVID-19 выдадут спецзнак
Лента новостейМолния