https://ria.ru/20210114/pogonya-1592988773.html
Пьяный водитель сбил полицейского, уходя от погони в Биробиджане
Пьяный водитель сбил полицейского, уходя от погони в Биробиджане
Пьяному водителю иномарки, который, скрываясь от сотрудников ДПС в Биробиджане Еврейской автономной области, одного из них "прокатил" на капоте, грозит 10 лет... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:45
2021-01-14T11:45
2021-01-14T12:07
биробиджан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592991407_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ff5d0678f153f4d81996d278c9bfe0a4.jpg
ХАБАРОВСК, 14 янв - РИА Новости. Пьяному водителю иномарки, который, скрываясь от сотрудников ДПС в Биробиджане Еврейской автономной области, одного из них "прокатил" на капоте, грозит 10 лет колонии, сообщает СУСК РФ.В соцсетях в четверг появилось видео, на котором в одном из спальных микрорайонов Биробиджана сотрудники ДПС пытаются остановить легковой автомобиль. Водитель, который, как выяснилось, управлял машиной без прав и был пьян, отказался подчиниться законным требованиям сотрудников правопорядка и решил убежать от преследования. Полицейские вынуждены были применить силу. В ходе задержания были слышны выстрелы. По предварительным данным, один полицейский, которого автохулиган прокатил на капоте автомобиля, получил перелом руки."Задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - сообщает следственное управление.В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Как уточнили в полиции, мужчина в конце декабря 2020 года был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Задержанный уже был неоднократно судим.
https://ria.ru/20200604/1572462817.html
биробиджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592991407_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_c49481c8c386850b28ecc9dd9e489a50.jpg
Пьяный водитель протаранил машины и чуть не задавил сотрудника ДПС, уходя от погони в Биробиджане
Пьяный водитель протаранил машины и чуть не задавил сотрудника ДПС, уходя от погони в Биробиджане
2021-01-14T11:45
true
PT2M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биробиджан, происшествия
ХАБАРОВСК, 14 янв - РИА Новости.
Пьяному водителю иномарки, который, скрываясь от сотрудников ДПС в Биробиджане
Еврейской автономной области, одного из них "прокатил" на капоте, грозит 10 лет колонии, сообщает СУСК РФ.
В соцсетях в четверг появилось видео, на котором в одном из спальных микрорайонов Биробиджана сотрудники ДПС пытаются остановить легковой автомобиль. Водитель, который, как выяснилось, управлял машиной без прав и был пьян, отказался подчиниться законным требованиям сотрудников правопорядка и решил убежать от преследования. Полицейские вынуждены были применить силу. В ходе задержания были слышны выстрелы. По предварительным данным, один полицейский, которого автохулиган прокатил на капоте автомобиля, получил перелом руки.
"Задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - сообщает следственное управление.
В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Как уточнили в полиции, мужчина в конце декабря 2020 года был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Задержанный уже был неоднократно судим.