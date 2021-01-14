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Пьяный водитель сбил полицейского, уходя от погони в Биробиджане
Пьяный водитель сбил полицейского, уходя от погони в Биробиджане
Пьяному водителю иномарки, который, скрываясь от сотрудников ДПС в Биробиджане Еврейской автономной области, одного из них "прокатил" на капоте, грозит 10 лет... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:45
2021-01-14T12:07
биробиджан
происшествия
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ХАБАРОВСК, 14 янв - РИА Новости. Пьяному водителю иномарки, который, скрываясь от сотрудников ДПС в Биробиджане Еврейской автономной области, одного из них "прокатил" на капоте, грозит 10 лет колонии, сообщает СУСК РФ.В соцсетях в четверг появилось видео, на котором в одном из спальных микрорайонов Биробиджана сотрудники ДПС пытаются остановить легковой автомобиль. Водитель, который, как выяснилось, управлял машиной без прав и был пьян, отказался подчиниться законным требованиям сотрудников правопорядка и решил убежать от преследования. Полицейские вынуждены были применить силу. В ходе задержания были слышны выстрелы. По предварительным данным, один полицейский, которого автохулиган прокатил на капоте автомобиля, получил перелом руки."Задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - сообщает следственное управление.В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Как уточнили в полиции, мужчина в конце декабря 2020 года был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Задержанный уже был неоднократно судим.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Пьяный водитель протаранил машины и чуть не задавил сотрудника ДПС, уходя от погони в Биробиджане
Пьяный водитель протаранил машины и чуть не задавил сотрудника ДПС, уходя от погони в Биробиджане
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60
биробиджан, происшествия

Пьяный водитель сбил полицейского, уходя от погони в Биробиджане

11:45 14.01.2021 (обновлено: 12:07 14.01.2021)
 
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ХАБАРОВСК, 14 янв - РИА Новости. Пьяному водителю иномарки, который, скрываясь от сотрудников ДПС в Биробиджане Еврейской автономной области, одного из них "прокатил" на капоте, грозит 10 лет колонии, сообщает СУСК РФ.
В соцсетях в четверг появилось видео, на котором в одном из спальных микрорайонов Биробиджана сотрудники ДПС пытаются остановить легковой автомобиль. Водитель, который, как выяснилось, управлял машиной без прав и был пьян, отказался подчиниться законным требованиям сотрудников правопорядка и решил убежать от преследования. Полицейские вынуждены были применить силу. В ходе задержания были слышны выстрелы. По предварительным данным, один полицейский, которого автохулиган прокатил на капоте автомобиля, получил перелом руки.
"Задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - сообщает следственное управление.
В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Как уточнили в полиции, мужчина в конце декабря 2020 года был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Задержанный уже был неоднократно судим.
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