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Синоптики рассказали о погоде на Крещение в Москве
Синоптики рассказали о погоде на Крещение в Москве
В Крещение в Москве прогнозируются легкий снег и слабый ветер, до минус 18 ночью и минус 11 днем, температура воды плюс 3, а лёд будет достаточно безопасным,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T14:08
2021-01-14T14:23
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
москва
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Крещение в Москве прогнозируются легкий снег и слабый ветер, до минус 18 ночью и минус 11 днем, температура воды плюс 3, а лёд будет достаточно безопасным, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, самые холодные дни будут в канун Крещения. В понедельник ночью в условиях переменной облачности и без осадков ожидается минус 20 - минус 25, днем минус 12 - минус 17 градусов. Это аномальные морозы, самые низкие температуры на ближайшие дни."А в канун Крещения природа немного сжалится над жителями Москвы и области и на место антициклона со Скандинавии подойдет ложбина Североатлантического циклона, поэтому небо прикроют облака, кое-где осыпая легким пушистым снегом. Соответственно, это ослабит радиационное выхолаживание, то есть обусловленное малооблачной погодой. И чуть-чуть смягчит холод. Все равно температура будет довольно низкая: Москва - это минус 15 - минус 18, Подмосковье минус 15 - минус 20 ночью, днем потеплее - минус 8 - минус 11 в Москве, минус 8 - минус 13 в Подмосковье", - рассказал Тишковец.Он уточнил, что при этом идет ветер западных румбов, по скорости не более 1-6 метров в секунду. Это тоже еще один подарок от природы, потому что чем сильнее ветер, тем ощущение холода более значимое.Метеоролог добавил, что температура воды будет держаться на уровне плюс 2 - плюс 3 градуса. Лёд сформировался достаточно толстый, во многих местах он является безопасным.
https://radiosputnik.ria.ru/20201224/zdorove-1590833368.html
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евгений тишковец, московская область (подмосковье), москва, общество

Синоптики рассказали о погоде на Крещение в Москве

14:08 14.01.2021 (обновлено: 14:23 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Снегоуборочная техника в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Крещение в Москве прогнозируются легкий снег и слабый ветер, до минус 18 ночью и минус 11 днем, температура воды плюс 3, а лёд будет достаточно безопасным, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, самые холодные дни будут в канун Крещения. В понедельник ночью в условиях переменной облачности и без осадков ожидается минус 20 - минус 25, днем минус 12 - минус 17 градусов. Это аномальные морозы, самые низкие температуры на ближайшие дни.
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"А в канун Крещения природа немного сжалится над жителями Москвы и области и на место антициклона со Скандинавии подойдет ложбина Североатлантического циклона, поэтому небо прикроют облака, кое-где осыпая легким пушистым снегом. Соответственно, это ослабит радиационное выхолаживание, то есть обусловленное малооблачной погодой. И чуть-чуть смягчит холод. Все равно температура будет довольно низкая: Москва - это минус 15 - минус 18, Подмосковье минус 15 - минус 20 ночью, днем потеплее - минус 8 - минус 11 в Москве, минус 8 - минус 13 в Подмосковье", - рассказал Тишковец.
Он уточнил, что при этом идет ветер западных румбов, по скорости не более 1-6 метров в секунду. Это тоже еще один подарок от природы, потому что чем сильнее ветер, тем ощущение холода более значимое.

Все равно это крещенские морозы, несмотря на небольшое отступление холода, такой температурный фон на несколько градусов ниже, чем должно быть в январе. В январе для Москвы это минус 12,3 ночью, минус 6,3 днем. Настоящие крещенские морозы, но не экстремального характера.

Евгений Тишковец
ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"
Метеоролог добавил, что температура воды будет держаться на уровне плюс 2 - плюс 3 градуса. Лёд сформировался достаточно толстый, во многих местах он является безопасным.
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