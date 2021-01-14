https://ria.ru/20210114/pogoda-1593018003.html

Синоптики рассказали о погоде на Крещение в Москве

Синоптики рассказали о погоде на Крещение в Москве

В Крещение в Москве прогнозируются легкий снег и слабый ветер, до минус 18 ночью и минус 11 днем, температура воды плюс 3, а лёд будет достаточно безопасным,... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:08

2021-01-14T14:08

2021-01-14T14:23

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

москва

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Крещение в Москве прогнозируются легкий снег и слабый ветер, до минус 18 ночью и минус 11 днем, температура воды плюс 3, а лёд будет достаточно безопасным, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, самые холодные дни будут в канун Крещения. В понедельник ночью в условиях переменной облачности и без осадков ожидается минус 20 - минус 25, днем минус 12 - минус 17 градусов. Это аномальные морозы, самые низкие температуры на ближайшие дни."А в канун Крещения природа немного сжалится над жителями Москвы и области и на место антициклона со Скандинавии подойдет ложбина Североатлантического циклона, поэтому небо прикроют облака, кое-где осыпая легким пушистым снегом. Соответственно, это ослабит радиационное выхолаживание, то есть обусловленное малооблачной погодой. И чуть-чуть смягчит холод. Все равно температура будет довольно низкая: Москва - это минус 15 - минус 18, Подмосковье минус 15 - минус 20 ночью, днем потеплее - минус 8 - минус 11 в Москве, минус 8 - минус 13 в Подмосковье", - рассказал Тишковец.Он уточнил, что при этом идет ветер западных румбов, по скорости не более 1-6 метров в секунду. Это тоже еще один подарок от природы, потому что чем сильнее ветер, тем ощущение холода более значимое.Метеоролог добавил, что температура воды будет держаться на уровне плюс 2 - плюс 3 градуса. Лёд сформировался достаточно толстый, во многих местах он является безопасным.

https://radiosputnik.ria.ru/20201224/zdorove-1590833368.html

https://ria.ru/20210114/kreschenie-1593003994.html

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, московская область (подмосковье), москва, общество