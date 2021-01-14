https://ria.ru/20210114/pensiya-1593074747.html

Профсоюзы предложили сделать накопительную часть пенсии добровольной

Профсоюзы предложили сделать накопительную часть пенсии добровольной

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением вывести накопительный компонент из системы... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T18:11

2021-01-14T18:11

2021-01-14T18:11

михаил мишустин

михаил шмаков

федерация независимых профсоюзов россии

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением вывести накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования (ОПС), следует из письма, размещенного у них на сайте.В письме напомнили, что с 2014 года "замороженные" отчисления на накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты направляются на страховую часть, при этом сокращается объем трансферта ПФР на обязательное пенсионное страхование. Также ежегодно увеличивается ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, а в системе ОПС действует практика обособленного регулирования отдельных компонентов.Такой подход, по мнению ФНПР, дискредитирует идею пенсионных накоплений, не соответствует ожиданиям граждан, подрывает доверие к социальной политике государства."Считаем, что накопительный компонент должен быть выведен из системы ОПС и переведен в добровольную схему без ущерба для сформированных пенсионных прав работников. ФНПР выражает готовность принять участие в обсуждении подходов по определению перспектив совершенствования добровольного пенсионного страхования", - говорится в письме за подписью главы федерации Михаила Шмакова.

https://ria.ru/20210112/pensiya-1592652374.html

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михаил мишустин, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, пенсионный фонд рф, общество