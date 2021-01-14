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https://ria.ru/20210114/pensiya-1593074747.html
Профсоюзы предложили сделать накопительную часть пенсии добровольной
Профсоюзы предложили сделать накопительную часть пенсии добровольной
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением вывести накопительный компонент из системы... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:11
2021-01-14T18:11
михаил мишустин
михаил шмаков
федерация независимых профсоюзов россии
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением вывести накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования (ОПС), следует из письма, размещенного у них на сайте.В письме напомнили, что с 2014 года "замороженные" отчисления на накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты направляются на страховую часть, при этом сокращается объем трансферта ПФР на обязательное пенсионное страхование. Также ежегодно увеличивается ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, а в системе ОПС действует практика обособленного регулирования отдельных компонентов.Такой подход, по мнению ФНПР, дискредитирует идею пенсионных накоплений, не соответствует ожиданиям граждан, подрывает доверие к социальной политике государства."Считаем, что накопительный компонент должен быть выведен из системы ОПС и переведен в добровольную схему без ущерба для сформированных пенсионных прав работников. ФНПР выражает готовность принять участие в обсуждении подходов по определению перспектив совершенствования добровольного пенсионного страхования", - говорится в письме за подписью главы федерации Михаила Шмакова.
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михаил мишустин, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, пенсионный фонд рф, общество

Профсоюзы предложили сделать накопительную часть пенсии добровольной

18:11 14.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖенщина считает деньги в отделении Сбербанка России
Женщина считает деньги в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением вывести накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования (ОПС), следует из письма, размещенного у них на сайте.
В письме напомнили, что с 2014 года "замороженные" отчисления на накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты направляются на страховую часть, при этом сокращается объем трансферта ПФР на обязательное пенсионное страхование. Также ежегодно увеличивается ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, а в системе ОПС действует практика обособленного регулирования отдельных компонентов.
Такой подход, по мнению ФНПР, дискредитирует идею пенсионных накоплений, не соответствует ожиданиям граждан, подрывает доверие к социальной политике государства.
"Считаем, что накопительный компонент должен быть выведен из системы ОПС и переведен в добровольную схему без ущерба для сформированных пенсионных прав работников. ФНПР выражает готовность принять участие в обсуждении подходов по определению перспектив совершенствования добровольного пенсионного страхования", - говорится в письме за подписью главы федерации Михаила Шмакова.
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Михаил МишустинМихаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииПенсионный фонд РФОбщество
 
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