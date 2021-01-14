https://ria.ru/20210114/pensionery-1592957495.html

В Приморье не видят оснований расселять пенсионеров из пустующего дома

В Приморье не видят оснований расселять пенсионеров из пустующего дома

Власти Дальнегорска Приморского края сообщили, что сейчас нет законных оснований для переселения семерых пенсионеров, которые живут в пустующем доме без окон. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T05:50

2021-01-14T05:50

2021-01-14T05:50

дальнегорск

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Власти Дальнегорска Приморского края сообщили, что сейчас нет законных оснований для переселения семерых пенсионеров, которые живут в пустующем доме без окон.В соцсетях было опубликовано видео местного блогера о жизни семи пенсионеров из многоквартирного дома в Дальнегорске. На кадрах видно, как в доме почти нет окон и дверей, термометр в помещениях показывает около 10 градусов тепла при 36 градусах мороза на улице. Автор отмечает, что власти не признают дом аварийным и не расселяют семерых пенсионеров, которые там еще живут. Местная жительница на видео рассказывает, что все семеро живут в одном крыле и они не могут добиться от властей реакции на ситуацию. Пенсионеры находятся в квартирах в верхней одежде. Прокуратура начала проверку.Администрация городского округа решила провести независимую экспертизу для признания дома пригодными либо непригодными для проживания, это станет законным основанием для расселения пенсионеров, отмечается в сообщении.Также власти города сообщают, что из общего числа квартир 72 находятся в муниципальной собственности и 28 квартир приватизировано. Фактически в доме живут 7 человек: пятеро - в квартирах муниципальной собственности и двое - в частных. Администрация отмечает, что на протяжении последних трех лет никто из них по вопросу переселения в администрацию не обращался, никто не предоставил необходимый пакет документов и не встал на очередь как нуждающийся в жилом помещении.

https://realty.ria.ru/20210105/rasselenie-1592069971.html

дальнегорск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальнегорск, приморский край, происшествия