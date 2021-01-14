В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию в социальных сетях о семи пенсионерах, которых власти не расселяют из пустующего дома в Дальнегорске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства.
В соцсетях опубликовано видео местного блогера о жизни семи пенсионеров из многоквартирного дома в Дальнегорске. На кадрах видно, как в доме, откуда уехали почти все жильцы, нет окон и дверей, термометр в помещениях показывает около 10 градусов тепла при 36 градусах мороза на улице. Автор отмечает, что власти не признают дом аварийным и не расселяют семерых пенсионеров, которые там еще живут. Местная жительница на видео рассказывает, что все семеро живут в одном крыле и они не могут добиться от властей реакции на ситуацию. Пенсионеры находятся в квартирах в верхней одежде.
"По поручению прокурора Приморского края прокуратура города Дальнегорска организовала проверку исполнения жилищного законодательства. В ходе проверки будет дана оценка принимаемым органом местного самоуправления и ответственными должностными лицами мерам по соблюдению прав проживающих в доме граждан. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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