https://ria.ru/20210114/pensionery-1592957274.html

В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах

В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах

Прокуратура проверяет информацию в социальных сетях о семи пенсионерах, которых власти не расселяют из пустующего дома в Дальнегорске Приморского края, сообщил... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T05:43

2021-01-14T05:43

2021-01-14T05:43

дальнегорск

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию в социальных сетях о семи пенсионерах, которых власти не расселяют из пустующего дома в Дальнегорске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства.В соцсетях опубликовано видео местного блогера о жизни семи пенсионеров из многоквартирного дома в Дальнегорске. На кадрах видно, как в доме, откуда уехали почти все жильцы, нет окон и дверей, термометр в помещениях показывает около 10 градусов тепла при 36 градусах мороза на улице. Автор отмечает, что власти не признают дом аварийным и не расселяют семерых пенсионеров, которые там еще живут. Местная жительница на видео рассказывает, что все семеро живут в одном крыле и они не могут добиться от властей реакции на ситуацию. Пенсионеры находятся в квартирах в верхней одежде.

https://ria.ru/20191130/1561771881.html

дальнегорск

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальнегорск, приморский край, происшествия