Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210114/pensionery-1592957274.html
В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах
В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах
Прокуратура проверяет информацию в социальных сетях о семи пенсионерах, которых власти не расселяют из пустующего дома в Дальнегорске Приморского края, сообщил... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T05:43
2021-01-14T05:43
дальнегорск
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592957255_68:0:2086:1135_1920x0_80_0_0_5ae461758de87485d834d5a5b9daab74.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию в социальных сетях о семи пенсионерах, которых власти не расселяют из пустующего дома в Дальнегорске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства.В соцсетях опубликовано видео местного блогера о жизни семи пенсионеров из многоквартирного дома в Дальнегорске. На кадрах видно, как в доме, откуда уехали почти все жильцы, нет окон и дверей, термометр в помещениях показывает около 10 градусов тепла при 36 градусах мороза на улице. Автор отмечает, что власти не признают дом аварийным и не расселяют семерых пенсионеров, которые там еще живут. Местная жительница на видео рассказывает, что все семеро живут в одном крыле и они не могут добиться от властей реакции на ситуацию. Пенсионеры находятся в квартирах в верхней одежде.
https://ria.ru/20191130/1561771881.html
дальнегорск
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592957255_321:0:1834:1135_1920x0_80_0_0_50322c0df5aca198a0dad20dc8f3f9f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дальнегорск, приморский край, происшествия

В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах

05:43 14.01.2021
 
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию в социальных сетях о семи пенсионерах, которых власти не расселяют из пустующего дома в Дальнегорске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства.
В соцсетях опубликовано видео местного блогера о жизни семи пенсионеров из многоквартирного дома в Дальнегорске. На кадрах видно, как в доме, откуда уехали почти все жильцы, нет окон и дверей, термометр в помещениях показывает около 10 градусов тепла при 36 градусах мороза на улице. Автор отмечает, что власти не признают дом аварийным и не расселяют семерых пенсионеров, которые там еще живут. Местная жительница на видео рассказывает, что все семеро живут в одном крыле и они не могут добиться от властей реакции на ситуацию. Пенсионеры находятся в квартирах в верхней одежде.
"По поручению прокурора Приморского края прокуратура города Дальнегорска организовала проверку исполнения жилищного законодательства. В ходе проверки будет дана оценка принимаемым органом местного самоуправления и ответственными должностными лицами мерам по соблюдению прав проживающих в доме граждан. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Слепой пенсионер самостоятельно построил дом - РИА Новости, 1920, 30.11.2019
30 ноября 2019, 06:31
Слепой пенсионер самостоятельно построил дом под Рязанью
 
ДальнегорскПриморский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25Cамолет рейсом Москва — Салехард совершил аварийную посадку в Пулково
07:18Политолог назвал два условия отрешения Зеленского от власти
07:03Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году
07:02В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем
06:39Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов
06:37В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке
06:32Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку
06:25Впервые в истории США: Трампу вынесли второй импичмент
06:13Товарооборот России и Китая в 2020 году упал на 2,9%
06:11На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы
06:00Медсестра из "красной зоны" со слезами рассказала об умирающих пациентах
05:50В Приморье не видят оснований расселять пенсионеров из пустующего дома
05:45Мошенники просят денег представляясь прокурором Хабаровского края
05:43В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах
05:31CNN: Байден отказался от идеи ехать на инаугурацию на поезде
05:18В Карабахе восстановили более 300 объектов благодаря гумпомощи из России
05:15Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой
05:05Ученые открыли две новые мутации коронавируса
05:03Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам
04:34Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий
Лента новостейМолния