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"Прости меня": Алексей Панин впервые написал о смерти матери
"Прости меня": Алексей Панин впервые написал о смерти матери
Алексей Панин, который в последнее время живет в Испании, лишь на девятый день после смерти матери впервые написал об этом печальном событии в своем Instagram. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:25
2021-01-14T17:28
коронавирус в россии
алексей панин
лолита милявская
испания
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Алексей Панин, который в последнее время живет в Испании, лишь на девятый день после смерти матери впервые написал об этом печальном событии в своем Instagram.Татьяны Власовой не стало в новогодние праздники. Об этом писали СМИ, но обычно активный в соцсетях, ее сын несколько дней хранил молчание."Она до последних своих дней любила нас больше жизни. Кроме нас, у нее никого не было. Спасибо. Я тебя люблю. Прости меня", — написал Панин на девятый день после ее ухода из жизни.К тексту актер прикрепил семейный снимок, сделанный 13 лет назад. На нем запечатлены мама Панина и он сам с новорожденной дочерью Анной, за воспитание которой много лет боролся с бывшей женой. В комментариях слова соболезнования актеру выразили поклонники и коллеги, в том числе Лолита Милявская. Ранее в СМИ появилась информация, что причиной смерти Татьяны Власовой, которая много лет работала редактором в издательстве "Наука", стал коронавирус.По сведениям "КП", она умерла в Москве, когда сын был в Испании. Впоследствии ряд изданий сообщил, что после трагического известия актер вылетел в Россию на церемонию прощания с матерью, которая всегда поддерживала сына, невзирая на его скандальную репутацию.
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коронавирус в россии, алексей панин, лолита милявская, испания, знаменитости, звезды

"Прости меня": Алексей Панин впервые написал о смерти матери

17:25 14.01.2021 (обновлено: 17:28 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкАктер Алексей Панин
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Алексей Панин, который в последнее время живет в Испании, лишь на девятый день после смерти матери впервые написал об этом печальном событии в своем Instagram.
Татьяны Власовой не стало в новогодние праздники. Об этом писали СМИ, но обычно активный в соцсетях, ее сын несколько дней хранил молчание.
"Она до последних своих дней любила нас больше жизни. Кроме нас, у нее никого не было. Спасибо. Я тебя люблю. Прости меня", — написал Панин на девятый день после ее ухода из жизни.
К тексту актер прикрепил семейный снимок, сделанный 13 лет назад. На нем запечатлены мама Панина и он сам с новорожденной дочерью Анной, за воспитание которой много лет боролся с бывшей женой.
В комментариях слова соболезнования актеру выразили поклонники и коллеги, в том числе Лолита Милявская.

"Лешенька, Царства Небесного твоей маме", — написала певица.

Ранее в СМИ появилась информация, что причиной смерти Татьяны Власовой, которая много лет работала редактором в издательстве "Наука", стал коронавирус.
По сведениям "КП", она умерла в Москве, когда сын был в Испании. Впоследствии ряд изданий сообщил, что после трагического известия актер вылетел в Россию на церемонию прощания с матерью, которая всегда поддерживала сына, невзирая на его скандальную репутацию.
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ШоубизКоронавирус в РоссииАлексей ПанинЛолита МилявскаяИспанияЗнаменитостизвезды
 
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