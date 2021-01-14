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"Прости меня": Алексей Панин впервые написал о смерти матери
"Прости меня": Алексей Панин впервые написал о смерти матери
Алексей Панин, который в последнее время живет в Испании, лишь на девятый день после смерти матери впервые написал об этом печальном событии в своем Instagram. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:25
2021-01-14T17:25
2021-01-14T17:28
коронавирус в россии
алексей панин
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Алексей Панин, который в последнее время живет в Испании, лишь на девятый день после смерти матери впервые написал об этом печальном событии в своем Instagram.Татьяны Власовой не стало в новогодние праздники. Об этом писали СМИ, но обычно активный в соцсетях, ее сын несколько дней хранил молчание."Она до последних своих дней любила нас больше жизни. Кроме нас, у нее никого не было. Спасибо. Я тебя люблю. Прости меня", — написал Панин на девятый день после ее ухода из жизни.К тексту актер прикрепил семейный снимок, сделанный 13 лет назад. На нем запечатлены мама Панина и он сам с новорожденной дочерью Анной, за воспитание которой много лет боролся с бывшей женой. В комментариях слова соболезнования актеру выразили поклонники и коллеги, в том числе Лолита Милявская. Ранее в СМИ появилась информация, что причиной смерти Татьяны Власовой, которая много лет работала редактором в издательстве "Наука", стал коронавирус.По сведениям "КП", она умерла в Москве, когда сын был в Испании. Впоследствии ряд изданий сообщил, что после трагического известия актер вылетел в Россию на церемонию прощания с матерью, которая всегда поддерживала сына, невзирая на его скандальную репутацию.
https://ria.ru/20200304/1568143241.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, алексей панин, лолита милявская, испания, знаменитости, звезды
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
Алексей Панин, который в последнее время живет в Испании, лишь на девятый день после смерти матери впервые написал
об этом печальном событии в своем Instagram.
Татьяны Власовой не стало в новогодние праздники. Об этом писали СМИ, но обычно активный в соцсетях, ее сын несколько дней хранил молчание.
"Она до последних своих дней любила нас больше жизни. Кроме нас, у нее никого не было. Спасибо. Я тебя люблю. Прости меня", — написал Панин на девятый день после ее ухода из жизни.
К тексту актер прикрепил семейный снимок, сделанный 13 лет назад. На нем запечатлены мама Панина и он сам с новорожденной дочерью Анной, за воспитание которой много лет боролся с бывшей женой.
В комментариях слова соболезнования актеру выразили поклонники и коллеги, в том числе Лолита Милявская.
"Лешенька, Царства Небесного твоей маме", — написала певица.
Ранее в СМИ появилась
информация, что причиной смерти Татьяны Власовой, которая много лет работала редактором в издательстве "Наука", стал коронавирус.
По сведениям "КП", она умерла
в Москве, когда сын был в Испании. Впоследствии ряд изданий сообщил, что после трагического известия актер вылетел в Россию на церемонию прощания с матерью, которая всегда поддерживала сына, невзирая на его скандальную репутацию.