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В Буйнакске приостановили работу школ-интернатов и детсадов
В Буйнакске приостановили работу школ-интернатов и детсадов
Работа школ-интернатов и детских садов в Буйнакске, где были зафиксированы случаи отравления детей, приостановлена для профилактики распространения инфекции,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:25
2021-01-14T17:27
массовое отравление детей в буйнакске
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
буйнакск
происшествия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Работа школ-интернатов и детских садов в Буйнакске, где были зафиксированы случаи отравления детей, приостановлена для профилактики распространения инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.С 10 по 14 января в Буйнакске зарегистрировали 115 случаев отравления, из них 97 – у детей. Отравившиеся начали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска во вторник, самому взрослому из них 13 лет, самому младшему – 2 года. В центральную городскую больницу госпитализировали 83 человека с острой кишечной инфекцией, в их числе 69 детей. В среду были выписаны 25 человек, в четверг – еще 26.Кроме того, протоколом оперативного штаба при администрации города принято решение о приостановке работы детских садов, уточнили в пресс-службе."Вынесено постановление о запрещении использования питьевой воды, подаваемой централизованной системой водоснабжения в разводящую сеть города Буйнакск для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Обеспечен подвоз питьевой воды населению города Буйнакск с лабораторным контролем", - отметили в ведомстве.По предписанию Роспотребнадзора Дагестана проводятся подворные обходы для активного выявления заболевших среди населения, подчеркнули в пресс-службе.
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массовое отравление детей в буйнакске, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), буйнакск, происшествия

В Буйнакске приостановили работу школ-интернатов и детсадов

17:25 14.01.2021 (обновлено: 17:27 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр КудрявцевШкафчик в детской комнате коррекционной школе-интернате
Шкафчик в детской комнате коррекционной школе-интернате - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Александр Кудрявцев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Работа школ-интернатов и детских садов в Буйнакске, где были зафиксированы случаи отравления детей, приостановлена для профилактики распространения инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
С 10 по 14 января в Буйнакске зарегистрировали 115 случаев отравления, из них 97 – у детей. Отравившиеся начали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска во вторник, самому взрослому из них 13 лет, самому младшему – 2 года. В центральную городскую больницу госпитализировали 83 человека с острой кишечной инфекцией, в их числе 69 детей. В среду были выписаны 25 человек, в четверг – еще 26.

"В связи с прекращением подачи питьевой воды и невозможностью соблюдения санитарно-противоэпидемического и дезинфекционного режимов в целях профилактики распространения инфекции в образовательных учреждениях среди детей приостановлено функционирование школ-интернатов города Буйнакска", - говорится в сообщении.

Кроме того, протоколом оперативного штаба при администрации города принято решение о приостановке работы детских садов, уточнили в пресс-службе.
"Вынесено постановление о запрещении использования питьевой воды, подаваемой централизованной системой водоснабжения в разводящую сеть города Буйнакск для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Обеспечен подвоз питьевой воды населению города Буйнакск с лабораторным контролем", - отметили в ведомстве.
По предписанию Роспотребнадзора Дагестана проводятся подворные обходы для активного выявления заболевших среди населения, подчеркнули в пресс-службе.
Больница - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 00:34
Случаи массового отравления детей в России
 
Массовое отравление детей в БуйнакскеЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)БуйнакскПроисшествия
 
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