https://ria.ru/20210114/otravlenie-1593061046.html

В Буйнакске приостановили работу школ-интернатов и детсадов

В Буйнакске приостановили работу школ-интернатов и детсадов

Работа школ-интернатов и детских садов в Буйнакске, где были зафиксированы случаи отравления детей, приостановлена для профилактики распространения инфекции,... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T17:25

2021-01-14T17:25

2021-01-14T17:27

массовое отравление детей в буйнакске

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

буйнакск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/60298/24/602982490_0:114:2272:1392_1920x0_80_0_0_568cdaa9cc3c61e5959649e5b5d3d5b8.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Работа школ-интернатов и детских садов в Буйнакске, где были зафиксированы случаи отравления детей, приостановлена для профилактики распространения инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.С 10 по 14 января в Буйнакске зарегистрировали 115 случаев отравления, из них 97 – у детей. Отравившиеся начали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска во вторник, самому взрослому из них 13 лет, самому младшему – 2 года. В центральную городскую больницу госпитализировали 83 человека с острой кишечной инфекцией, в их числе 69 детей. В среду были выписаны 25 человек, в четверг – еще 26.Кроме того, протоколом оперативного штаба при администрации города принято решение о приостановке работы детских садов, уточнили в пресс-службе."Вынесено постановление о запрещении использования питьевой воды, подаваемой централизованной системой водоснабжения в разводящую сеть города Буйнакск для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Обеспечен подвоз питьевой воды населению города Буйнакск с лабораторным контролем", - отметили в ведомстве.По предписанию Роспотребнадзора Дагестана проводятся подворные обходы для активного выявления заболевших среди населения, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20210113/otravlenie-1592798283.html

буйнакск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

массовое отравление детей в буйнакске, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), буйнакск, происшествия