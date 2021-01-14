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Число отравившихся в Буйнакске превысило сто человек
Число отравившихся в Буйнакске превысило сто человек
Число отравившихся в Буйнакске превысило 100, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T13:26
2021-01-14T17:27
массовое отравление детей в буйнакске
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
буйнакск
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 14 янв – РИА Новости. Число отравившихся в Буйнакске превысило 100, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.Отравившиеся дети начали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска во вторник, самому взрослому из них 13 лет, самому младшему – 2 года. С признаками отравления в больницы поступил 71 человек, среди них 61 - дети. По предварительным данным Роспотребнадзора, причиной массового отравления стала загрязненная питьевая вода.По поручению врио министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой в Буйнакске организован комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий по локализации и ликвидации очага. Проводятся подворные обходы с целью выявления новых случаев заболевания. В ближайшее время медики проведут вакцинацию детского населения города от гепатита А.
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массовое отравление детей в буйнакске, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), буйнакск, происшествия

Число отравившихся в Буйнакске превысило сто человек

13:26 14.01.2021 (обновлено: 17:27 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МАХАЧКАЛА, 14 янв – РИА Новости. Число отравившихся в Буйнакске превысило 100, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.
Отравившиеся дети начали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска во вторник, самому взрослому из них 13 лет, самому младшему – 2 года. С признаками отравления в больницы поступил 71 человек, среди них 61 - дети. По предварительным данным Роспотребнадзора, причиной массового отравления стала загрязненная питьевая вода.

"С 10 по 14 января зарегистрировано 115 случаев ОКИ (острой кишечной инфекции - ред.), в том числе 97 детей. Число госпитализированных в Буйнакскую центральную городскую больницу пациентов с острой кишечной инфекцией возросло до 83 человек, в том числе 69 детей. Состояние поступивших – средней степени тяжести. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Накануне было выписано 25 человек", – говорится в сообщении.

По поручению врио министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой в Буйнакске организован комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий по локализации и ликвидации очага. Проводятся подворные обходы с целью выявления новых случаев заболевания. В ближайшее время медики проведут вакцинацию детского населения города от гепатита А.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 14:56
В Буйнакске организуют доставку воды после массового отравления детей
 
Массовое отравление детей в БуйнакскеЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)БуйнакскПроисшествия
 
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