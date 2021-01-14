https://ria.ru/20210114/otravlenie-1593008818.html

Число отравившихся в Буйнакске превысило сто человек

Число отравившихся в Буйнакске превысило сто человек

Число отравившихся в Буйнакске превысило 100, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:26

2021-01-14T13:26

2021-01-14T17:27

массовое отравление детей в буйнакске

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

буйнакск

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 14 янв – РИА Новости. Число отравившихся в Буйнакске превысило 100, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.Отравившиеся дети начали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска во вторник, самому взрослому из них 13 лет, самому младшему – 2 года. С признаками отравления в больницы поступил 71 человек, среди них 61 - дети. По предварительным данным Роспотребнадзора, причиной массового отравления стала загрязненная питьевая вода.По поручению врио министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой в Буйнакске организован комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий по локализации и ликвидации очага. Проводятся подворные обходы с целью выявления новых случаев заболевания. В ближайшее время медики проведут вакцинацию детского населения города от гепатита А.

https://ria.ru/20210113/otravlenie-1592872246.html

буйнакск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

массовое отравление детей в буйнакске, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), буйнакск, происшествия