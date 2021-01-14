Число отравившихся в Буйнакске превысило сто человек
13:26 14.01.2021 (обновлено: 17:27 14.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Отравившиеся дети начали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска во вторник, самому взрослому из них 13 лет, самому младшему – 2 года. С признаками отравления в больницы поступил 71 человек, среди них 61 - дети. По предварительным данным Роспотребнадзора, причиной массового отравления стала загрязненная питьевая вода.
"С 10 по 14 января зарегистрировано 115 случаев ОКИ (острой кишечной инфекции - ред.), в том числе 97 детей. Число госпитализированных в Буйнакскую центральную городскую больницу пациентов с острой кишечной инфекцией возросло до 83 человек, в том числе 69 детей. Состояние поступивших – средней степени тяжести. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Накануне было выписано 25 человек", – говорится в сообщении.
По поручению врио министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой в Буйнакске организован комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий по локализации и ликвидации очага. Проводятся подворные обходы с целью выявления новых случаев заболевания. В ближайшее время медики проведут вакцинацию детского населения города от гепатита А.