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Биография Алексея Островского
Биография Алексея Островского
Губернатор Смоленской области Алексей Владимирович Островский родился 14 января 1976 года в Москве. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T00:33
2021-01-14T00:33
алексей островский
москва
справки
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Губернатор Смоленской области Алексей Владимирович Островский родился 14 января 1976 года в Москве.В 2000 году окончил Московский государственный открытый университет по специальности "мировая экономика", в 2003 году – Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по специальности "юриспруденция".В 1991-1994 годах работал журналистом в ведущих российских и зарубежных СМИ.С 1994 года по 2003 год был помощником руководителя фракции Либерально-демократической партии (ЛДПР) в Государственной думе, руководителем секретариата заместителя председателя Государственной Думы РФ Владимира Жириновского.В 2003-2007 годах – депутат Госдумы РФ четвертого созыва, был заместителем председателя комитета по информационной политике, заместителем председателя комитета по международным делам, членом комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, членом комиссии по изучению практики обеспечения прав человека и основных свобод, контролю за их обеспечением в иностранных государствах.В 2007-2011 годах – депутат Госдумы пятого созыва, был председателем комитета по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками.С декабря 2011 года по апрель 2012 года был депутатом Госдумы шестого созыва, председателем комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. 20 апреля 2012 года Алексей Островский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. 25 апреля президент РФ Дмитрий Медведев предложил Смоленской областной думе кандидатуру Островского для утверждения его губернатором области. 26 апреля депутаты Смоленской областной думы единогласно высказались за наделение Алексея Островского полномочиями главы региона. Вступил в должность 26 апреля 2012 года. 18 мая 2015 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского, поручив ему исполнять обязанности до выборов в сентябре 2015 года.13 сентября 2015 года Алексей Островский победил на внеочередных выборах губернатора Смоленской области, набрав 65,18% голосов. 13 сентября 2020 года он был переизбран на посту губернатора Смоленской области. Он получил поддержку 56,54% избирателей. 18 сентября 2020 года Алексей Островский официально вступил в должность губернатора Смоленской области. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010), медалью Столыпина П. А. II степени (2014). Имеет Благодарность Президента РФ, Почетные грамоты Правительства и Государственной думы РФ.Алексей Островский женат, у него три дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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96
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алексей островский, москва, справки

Биография Алексея Островского

00:33 14.01.2021
 
© Фото : Администрация Смоленской областиВидеоконференция губернатора Смоленской области Алексея Островского с председателем Газпрома Алексеем Миллером
Видеоконференция губернатора Смоленской области Алексея Островского с председателем Газпрома Алексеем Миллером - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : Администрация Смоленской области
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Губернатор Смоленской области Алексей Владимирович Островский родился 14 января 1976 года в Москве.
В 2000 году окончил Московский государственный открытый университет по специальности "мировая экономика", в 2003 году – Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по специальности "юриспруденция".
В 1991-1994 годах работал журналистом в ведущих российских и зарубежных СМИ.
С 1994 года по 2003 год был помощником руководителя фракции Либерально-демократической партии (ЛДПР) в Государственной думе, руководителем секретариата заместителя председателя Государственной Думы РФ Владимира Жириновского.
В 2003-2007 годах – депутат Госдумы РФ четвертого созыва, был заместителем председателя комитета по информационной политике, заместителем председателя комитета по международным делам, членом комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, членом комиссии по изучению практики обеспечения прав человека и основных свобод, контролю за их обеспечением в иностранных государствах.
В 2007-2011 годах – депутат Госдумы пятого созыва, был председателем комитета по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками.
С декабря 2011 года по апрель 2012 года был депутатом Госдумы шестого созыва, председателем комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций.
20 апреля 2012 года Алексей Островский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области.
25 апреля президент РФ Дмитрий Медведев предложил Смоленской областной думе кандидатуру Островского для утверждения его губернатором области. 26 апреля депутаты Смоленской областной думы единогласно высказались за наделение Алексея Островского полномочиями главы региона. Вступил в должность 26 апреля 2012 года.
18 мая 2015 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского, поручив ему исполнять обязанности до выборов в сентябре 2015 года.
13 сентября 2015 года Алексей Островский победил на внеочередных выборах губернатора Смоленской области, набрав 65,18% голосов.
13 сентября 2020 года он был переизбран на посту губернатора Смоленской области. Он получил поддержку 56,54% избирателей.
18 сентября 2020 года Алексей Островский официально вступил в должность губернатора Смоленской области.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010), медалью Столыпина П. А. II степени (2014).
Имеет Благодарность Президента РФ, Почетные грамоты Правительства и Государственной думы РФ.
Алексей Островский женат, у него три дочери.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Алексей ОстровскийМоскваСправки
 
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