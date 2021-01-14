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Источник: у главы "Водоканала" и депутата горсовета Улан-Удэ идут обыски
Источник: у главы "Водоканала" и депутата горсовета Улан-Удэ идут обыски
Силовики пришли с обысками к главе МУП "Водоканал" и депутату горсовета Улан-Удэ Жаргалу Цыбикову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T07:46
2021-01-14T07:46
улан-удэ
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Силовики пришли с обысками к главе МУП "Водоканал" и депутату горсовета Улан-Удэ Жаргалу Цыбикову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, знакомый с ситуацией."Зашли домой и на работу. Насколько я знаю, проводимые мероприятия продолжаются и связаны с работой Цыбикова в "Водоканале", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по его информации, проводимые мероприятия не связаны с депутатской работой Цыбикова. "Нет, не при чем", - сказал собеседник агентства.Официальными комментариями силовых структур РИА Новости пока не располагает.Цыбиков депутат IV, V и VI созыва. Член Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского городского Совета депутатов. Член рабочей группы по исполнению наказов избирателей депутатам Улан-Удэнского городского Совета депутатов и развитию города Улан-Удэ. С апреля 2015 года - директор МУП "Водоканал".
https://ria.ru/20210113/obyski-1592808623.html
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улан-удэ, происшествия

Источник: у главы "Водоканала" и депутата горсовета Улан-Удэ идут обыски

07:46 14.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Силовики пришли с обысками к главе МУП "Водоканал" и депутату горсовета Улан-Удэ Жаргалу Цыбикову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, знакомый с ситуацией.
"Зашли домой и на работу. Насколько я знаю, проводимые мероприятия продолжаются и связаны с работой Цыбикова в "Водоканале", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по его информации, проводимые мероприятия не связаны с депутатской работой Цыбикова. "Нет, не при чем", - сказал собеседник агентства.
Официальными комментариями силовых структур РИА Новости пока не располагает.
Цыбиков депутат IV, V и VI созыва. Член Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского городского Совета депутатов. Член рабочей группы по исполнению наказов избирателей депутатам Улан-Удэнского городского Совета депутатов и развитию города Улан-Удэ. С апреля 2015 года - директор МУП "Водоканал".
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 07:16
Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
 
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