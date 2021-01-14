https://ria.ru/20210114/obyski-1592961000.html

Источник: у главы "Водоканала" и депутата горсовета Улан-Удэ идут обыски

Источник: у главы "Водоканала" и депутата горсовета Улан-Удэ идут обыски

Силовики пришли с обысками к главе МУП "Водоканал" и депутату горсовета Улан-Удэ Жаргалу Цыбикову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T07:46

2021-01-14T07:46

2021-01-14T07:46

улан-удэ

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Силовики пришли с обысками к главе МУП "Водоканал" и депутату горсовета Улан-Удэ Жаргалу Цыбикову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, знакомый с ситуацией."Зашли домой и на работу. Насколько я знаю, проводимые мероприятия продолжаются и связаны с работой Цыбикова в "Водоканале", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по его информации, проводимые мероприятия не связаны с депутатской работой Цыбикова. "Нет, не при чем", - сказал собеседник агентства.Официальными комментариями силовых структур РИА Новости пока не располагает.Цыбиков депутат IV, V и VI созыва. Член Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского городского Совета депутатов. Член рабочей группы по исполнению наказов избирателей депутатам Улан-Удэнского городского Совета депутатов и развитию города Улан-Удэ. С апреля 2015 года - директор МУП "Водоканал".

https://ria.ru/20210113/obyski-1592808623.html

улан-удэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

улан-удэ, происшествия